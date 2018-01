ÚLTIMO MINUTO: TJMG ADIA DECISÃO SOBRE A USIMINAS

Reunidos hoje (24), em Belo Horizonte, os desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais adiaram, agora há pouco, a decisão sobre o ‘conceito de competência’ dos recursos impetrados pela Nippon Steel & Sumitomo Metal, para definição de qual câmara da corte seria responsável pelo julgamento das ações envolvendo a Usiminas. Os desembargadores entenderam que o caso era complexo e precisavam de mais tempo para análise do processo. Diante disso, a audiência foi redesignada para a próxima sessão da corte, no dia 28 fevereiro.