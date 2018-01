TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PODERÁ SER FEITA PELA INTERNET

Com a publicação da Resolução Nº 712 ficarão instituídos o Certificado Eletrônico de Registro de Veículo (CRVe) – documento que atesta todas as características de um veículo – e a Autorização Eletrônica para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPVe) – documento em que o antigo e o novo proprietário declaram estar de acordo com a transferência da propriedade do veículo. Ambos começarão a ser emitidos no fim do mês de abril, quando a resolução completará 180 dias de sua publicação.

O formato digital dos documentos deve facilitar a vida dos envolvidos na transação. O antigo proprietário poderá comunicar a venda de forma on-line sem ter que comparecer aos postos físicos dos órgãos de trânsito. Para isso, ele deve acessar o site do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) usando um Certificado Digital ICP-Brasil. O mesmo se aplica ao novo dono que poderá solicitar a versão digital dos documentos também no referido site.

Segundo Leonardo Gonçalves, diretor de Varejo e Canais da Certisign, autoridade certificadora especialista em identificação digital, “o Certificado Digital é um documento de identificação inequívoca no meio eletrônico. Será ele quem garantirá a autenticidade das informações”.

SERVIÇOS DIGITAIS

A digitalização de processos está avançando nos serviços públicos graças à tecnologia, como a da Certificação Digital, que identifica pessoas no meio eletrônico. Além do CRVe e da ATPVe, os cidadãos de todo o país, a partir de fevereiro de 2018, poderão ter a CNH Digital armazenada em seus celulares, o que deve promover muitos benefícios aos motoristas e órgãos reguladores, porque facilita o carregamento do documento e a fiscalização.

Mas a CNH Digital não é para todos. Somente quem já tem a versão com QR Code, que começou a ser emitida em maio de 2017 poderá solicitá-la. Se você se enquadra neste perfil, será possível requisitá-la no site do Denatran, mediante o uso do Certificado Digital ICP-Brasil e-CPF. Caso não tenha o certificado, será preciso ir pessoalmente em um dos postos do Detran.