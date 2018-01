TJMG DECIDE HOJE O FUTURO DA USIMINAS

Está na pauta de julgamentos desta quarta-feira (24), no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), em Belo Horizonte, o processo movido pela Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC) contra a decisão do Conselho de Administração da Usiminas que afastou o engenheiro Rômel Erwin de Souza da presidência da Usiminas e indicou para o seu lugar o engenheiro Sérgio Leite. O grupo japonês NSSMC é o segundo maior acionista da Usiminas. O controle acionário está com o grupo ítalo-argentino Ternium-Techint, convidado pela Nippon, há alguns anos, para integrar o quadro de acionistas da Usiminas.

Atualmente, a Nippon está isolada no Conselho Administrativo da Usiminas e não tem como derrubar no voto o atual presidente Sérgio Leite, judicializando a questão. O grupo empresarial já moveu cinco ações na Justiça contra decisões do Conselho da Usiminas e da Ternium-Techint.

RESULTADOS

A preferência dos conselheiros da Usiminas por Leite tem base nos resultados de suas gestões. Durante os dois períodos de sua presidência, o valor de mercado da empresa registrou forte alta. Na gestão atual, de março 2017 até o momento, a alta foi de 101%. No período anterior em que Leite ocupou a presidência, em 2016, as ações chegaram a ter valorização de 164%.

Os bons resultados alcançados, não havendo decisão em contrário, leva a crer que Sérgio Leite deverá ser reconduzido para um outro mandato na presidência, na assembleia geral dos acionistas, marcada para o próximo mês de abril.