TIMÓTEO ALERTA PARA LEISHMANIOSES

O Departamento de Zoonoses da Secretaria da Saúde de Timóteo faz um alerta sobre a transmissão das Leishmanioses (visceral e tegumentar) e oferece capacitação aos profissionais de Pet Shops, Casas de Fazendeiro e Clínicas Veterinárias. A capacitação acontecerá no dia 15 de janeiro, às 18h30, no auditório da Prefeitura, no Paço Municipal. O objetivo é a prevenção.

A Secretaria de Saúde informa que o Departamento capacitou mais de 200 profissionais da Secretaria de Saúde no final do ano passado e alertou para a importância da notificação de casos, forneceu dicas de como a população também pode evitar a doença, chamando a atenção para o diagnóstico precoce, o manejo clínico correto e encaminhamentos para reduzir o agravo à saude e evitar óbitos.

Em 2017, dos 24 casos notificados de Leishmaniose Visceral em humano, 11 foram confirmados e um chegou a óbito. “A notificação dos casos é importante para se realizar a vigilância da doença na cidade, identificar os locais de transmissão com antecedência e nortear as ações de prevenção e controle”, aponta César Luz, Secretário de Saúde. A Secretaria de Saúde irá abordar nesta capacitação as formas de prevenção, diagnóstico, tratamento e epidemiologia dos casos de Leishmaniose Visceral Canina.

A leishmaniose visceral é uma infecção ocasionada por um protozoário do gênero Leishmania, transmitida pelo mosquito-palha (Lutzomyia longipalpis), inseto que mede de 1 a 3 milímetros de comprimento, tem o corpo revestido por pelos e é de coloração clara (castanho claro ou cor de palha). É reconhecido pelo seu comportamento de voar em pequenos saltos e pousar com as asas entreabertas. São hematófagos, ou seja, alimentam-se de sangue, sendo que em áreas urbanas o cão pode ser o principal hospedeiro da doença no ambiente doméstico.