SHOPPING VALE DO AÇO OFERECE ESPAÇO GRATUITO PARA AS CRIANÇAS

Encontrar bons programas para as crianças durante as férias nem sempre é uma tarefa fácil. Mas se depender do Shopping Vale do Aço a diversão dos pequenos está garantida.

A atração inspirada no filme O Touro Ferdinando, em exibição nos cinemas, é composta por um grande cenário temático e várias brincadeiras.

As “Férias com o Touro Ferdinando” é um evento totalmente gratuito e aberto ao público, o local conta diversas atividades como touro mecânico, mesas de jardinagem, cavalos de balanço, tudo para as crianças se sentirem verdadeiramente como no cenário do filme. Além disso, estão disponíveis imagens do novo filme na TV instalada no local. A atração fica no Shopping Vale do Aço até o dia 06 de fevereiro, de segunda a sábado das 14h às 22h e aos domingos das 12h às 18h. As inscrições podem ser feitas no local e por ordem de chegada. Podem brincar crianças de quatro a 12 anos de idade, acompanhados por um responsável.

O FILME

“O Touro Ferdinando” conta a história de um touro gigante com um grande coração. Depois de ser confundido com um animal perigoso, ele é capturado e arrancado de sua casa. Determinado a voltar para sua família, ele se une a uma equipe desajustada na aventura final. Situado na Espanha, Ferdinando prova que você não pode julgar ninguém pela sua aparência.

De Blue Sky Studios e Carlos Saldanha, o diretor de “Rio”, e inspirado pelo amado livro “A História de Ferdinando”, de Munro Leaf e Robert Lawson. “O Touro Ferdinando” é uma emocionante aventura de comédia animada com um elenco internacional de estrelas que inclui John Cena, Kate McKinnon, Gina Rodriguez, Anthony Anderson e muito mais.