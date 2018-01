SEBRAE PROMOVE CURSO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

O Sebrae Minas irá promover de 19 a 22 de fevereiro em Ipatinga, o curso de Atendimento ao Cliente, que vai capacitar o empresário a identificar os aspectos que contribuem para a satisfação do cliente, refletir de forma crítica sobre as ações e procedimentos de atendimento na empresa e planejar as ações que possam gerar impacto positivo nos resultados. As inscrições devem ser feitas pelo (31) 3830-3300.

Na capacitação, o empreendedor vai aprender o perfil e as habilidades essenciais do profissional de atendimento; os mecanismos e controles de satisfação do cliente; custos de serviços e itens adicionais; os “sete pecados” do atendimento; estratégia ACM: atrair, conquistar e manter clientes; ações de estimulo à indicação de novos clientes e o conceito RFV (recentidade, frequência e valor).

Serviço

Data: 19 a 22 de fevereiro de 2018

Horário: 18h30 às 22h15

Local: Sebrae Minas (Avenida Monteiro Lobato, 63 – Cidade Nobre)

Informações e inscrições: (31) 3830-3300 / 0800 570 0800

Investimento: R$ 140,00