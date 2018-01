RONALDO FRAGA MOSTRA RELEITURA DA OBRA DE PORTINARI

Aberta ontem (9), prossegue até o dia 11 de março, A “exposição Candido Portinari – Releitura do Painel Civilização Mineira por Ronaldo Fraga”. A mostra está em exibição, na Galeria Hideo Kobayashi, no Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga, com entrada gratuita.

Realizada com recursos da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, a exposição conta com o patrocínio exclusivo da Usiminas e tem o apoio institucional do Instituto Portinari e do Instituto Cultural Usiminas. O projeto visa promover a vida e obra de Candido Portinari e sua relevância histórica e cultural, ressaltando a importância do trabalho de restauro para a preservação do patrimônio cultural.

“Companheiro de poetas, escritores, jornalistas e músicos de seu tempo, Portinari fez parte de uma geração responsável pela mais radical mudança estética na cultura brasileira. Seu legado nos dá aula de poesia, cidadania e apropriação cultural. Contudo, a grandeza da obra de Portinari ainda é desconhecida da maioria das pessoas, o que se faz urgente o surgimento de projetos que o aproxime de uma nova geração de brasileiros, estimulando-os a soltar as linhas com as pipas de papel de seda no céu azul do mundo mágico de Candido Portinari”, frisa o estilista Ronaldo Fraga, que assina a curadoria da exposição.

A diretora do Instituto Cultural Usiminas, Penélope Portugal, reforça a importância do projeto, “Temos muita satisfação de receber uma exposição tão representativa sobre a história do Brasil, construída por dois artistas de repercussão mundial. Pelas leituras do mineiro Ronaldo Fraga será possível conhecer em uma outra linguagem o universo e a essência de Candido Portinari. O público do Vale do Aço vai se surpreender com a proposta da exposição e se encantar com as pinceladas de um dos maiores artistas do século XX. A Usiminas, por meio do Instituto Cultural Usiminas, se orgulha em apoiar este projeto pois acredita que a cultura é fundamental na construção da cidadania e um pilar sustentador de transformações relevantes em nossa sociedade.”, conclui.

DUAS FASES

A exposição acontecerá em dois momentos. Na primeira fase, de 9 de janeiro a 11 de março, os visitantes vão conhecer o processo de recostura no restauro da obra “Civilização Mineira”, de 1959 e poderão apreciar a sua réplica. O painel retrata a face urbana e rural de um novo estado em formação e revela as pinceladas sobrepostas, característica marcante do estilo Portinari. O projeto apresenta, nesta fase, o making off da restauração e propõe a interação em ambientes sensoriais, que representam o passo a passo do processo de restauração.

Ao lado, a coleção “O caderno secreto de Candido Portinari”, de Ronaldo Fraga, traz as cores, formas e traços do universo portinariano, por meio de croquis, figurinos e acessórios, lançada no São Paulo Fashion Week edição verão de 2015. A exposição teve sua primeira exibição em 2014, na Casa Fiat de Cultura, compondo o novo Circuito da Cultural da Praça da Liberdade.

Para a produtora executiva da Exposição Portinari, Cibele Teixeira, a mostra em Ipatinga será marcada por um novo conceito sustentável em exposições de arte, com painéis impressos em tecido. “A nossa bandeira pela proteção do meio ambiente e reaproveitamento de materiais se fortalece com iniciativas como esta. Reduzimos as plotagens de painéis e deixamos de produzir banners em lona, o que gerou economia e vai reduzir os impactos ambientais”, detalha Cibele. “Portinari retratou as belezas naturais do nosso país e nós podemos valorizá-las, não apenas com o resgate da obra do pintor modernista, mas também com a proteção das nossas riquezas naturais”, reforça.

OFICINA

Nos dias 7 e 8 de fevereiro, a exposição recebe a oficina “Portinari – O Pintor da Paz” – Por uma Cultura de Paz nas Escolas de Ipatinga. O workshop será ministrado pela coordenadora do núcleo de arte-educação do Projeto Portinari, Suely Avellar.

A oficina é gratuita e voltada para educadores do município e visa incentivar, por meio da obra “Guerra e Paz”, de 1956, de Portinari, reflexões acerca de temas próprios a uma cultura de paz nas escolas. A partir das oficinas queremos despertar a curiosidade pela arte e pela cultura brasileira. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na Ação Educativa, Centro Cultural Usiminas, pelo telefone 3824-3731.

O PROJETO

A exposição entra em sua segunda fase no dia 20 de março e vai até o dia 11 de maio deste ano. Nesse momento, 45 réplicas do acervo do pintor modernista, cedidas pelo Instituto Portinari, vão compor um novo espaço da exposição: a galeria “O Brasil de Portinari”. Em mais de 35 anos, o Projeto Portinari é dedicado ao levantamento, catalogação, pesquisa e disponibilização da obra e vida do pintor. Mais informações sobre acervo estão disponíveis no site do instituto. www.portinari.org.br

Serviço

Exposição Candido Portinari

Releitura do Painel Civilização Mineira por Ronaldo Fraga

9 de janeiro a 11 de março (1ª fase) | 20 de março a 11 de maio de 2018 (2ª fase)

Terça a sábado, 10h às 21h

Galeria Hideo Kobayashi – Centro Cultural Usiminas – Ipatinga

Entrada Franca

Oficina “Portinari – O Pintor da Paz”

7 e 8 de fevereiro de 2018, das 19h às 22h

Ação Educativa – Centro Cultural Usiminas – Ipatinga

Entrada franca mediante agendamento pelo telefone (31) 3824- 3731