RESULTADO DO SISU 2018 JÁ ESTÁ DISPONÍVEL PARA CONSULTA

O resultado do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2018/1 foi divulgado nesta segunda-feira, 29 de janeiro, disponível para consulta pela internet (sisu.mec.gov.br). Os aprovados serão matriculados entre amanhã (30) e 7 de fevereiro.

Os candidatos que foram selecionados em uma das duas opções de curso precisam conferir a documentação necessária para a matrícula no site do SiSU.

É importante conferir toda a documentação exigida, já que cada modalidade de cotas conta com um determinado tipo de documento comprobatório. Os convocados precisam, ainda, visitar as páginas oficiais das instituições para ver se existe a necessidade de preencher e/ou imprimir formulários específicos de matrícula ou pré-registro e se há divisão de horários por curso, o chamado escalonamento.

A ausência da pessoa aprovada no momento da matrícula resultará na perda da vaga. As instituições não aceitarão registros com documentos incompletos.

LISTA DE ESPERA

Os candidatos que foram convocados em sua segunda opção de curso e desejam tentar vaga na primeira, assim como os participantes que não foram selecionados na chamada regular, terão de hoje (29) até 7 de fevereiro para a manifestação de interesse pela lista de espera.

A manifestação é feita pelo próprio site do SiSU. As instituições receberão os nomes dos candidatos que se manifestaram e farão as próximas chamadas da seleção. O prazo para convocação começa em 9 de fevereiro, mas as universidades e institutos podem definir suas próprias datas. O acompanhamento do preenchimento das vagas remanescentes deve ser feito nas respectivas páginas.

COMO FOI O SISU?

O SiSU 2018/1 teve inscrições de 23 a 26 de janeiro, gratuitamente, apenas pela internet. A participação foi exclusiva para quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017.

Os candidatos puderam escolher até duas opções de curso (ou universidade, turno, cidade). O último balanço divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), ao meio-dia de sexta-feira passada (26), apresentou 1.954.849 inscritos e 3.793.667 inscrições.

Esta edição teve a oferta de 239.716 vagas gratuitas em universidades estaduais e federais, institutos federais e centros tecnológicos de educação superior. Grande parte das oportunidades foi destinada aos diferentes tipos de cotas.

Os candidatos puderam acompanhar as notas mínimas necessárias para cada curso, assim como as respectivas colocações na disputa por meio dos balanços parciais divulgados pelo Ministério da Educação (MEC). Os dados mudaram constantemente por conta da possibilidade de alteração no cadastro até o último dia de inscrições.

SELEÇÕES PELO ENEM

A nota do Enem 2017 também será usada para obtenção de bolsas de estudos. O Programa Universidade Para Todos (ProUni) terá inscrições de 6 a 9 de fevereiro.