REDE MUNICIPAL DE IPATINGA ABRE O ANO LETIVO EM 5 DE FEVEREIRO

O ano letivo da rede municipal de ensino em Ipatinga começa no próximo dia 5 de fevereiro para a Educação Infantil, anos iniciais (1º ao 5º) e finais (6º ao 9º) do Ensino Fundamental, seguindo o calendário escolar elaborado pela Secretaria Municipal de Educação em atendimento ao que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). A previsão para 2018 é de 200 dias letivos.

O ano escolar começa no dia 1º de fevereiro com uma reunião administrativa e pedagógica nas escolas e, já no dia 2, haverá a aula inaugural.

Ipatinga já conta com 43 unidades de ensino, mas tão logo as quatro novas creches em construção tenham as obras concluídas, o que está previsto ainda para este mês, este número sobe para 47.

TOTAL DE MATRÍCULAS

A previsão da Secretaria Municipal de Educação é de atender neste ano em torno de 24 mil alunos na faixa etária de 0 a 15 anos, mais os estudantes matriculados na Educação de Jovens e Adultos (EJA), que no ano passado foram quase mil alunos. Para que se tenha uma ideia da grandiosidade dos números, chegando a mais de 25 mil alunos matriculados o município de Ipatinga, terá sob sua responsabilidade um contingente estudantil que se compara ao número de habitantes de cidades como Aimorés e Belo Oriente.

Ainda conforme o calendário escolar, o encerramento das atividades do ano letivo de 2018 está programado para 19 de dezembro.

Com a participação de toda a comunidade escolar – pais, alunos e professores -, a eleição das equipes diretivas das escolas deve acontecer no dia 24 de novembro de 2018.