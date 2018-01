PRODUÇÃO BRASILEIRA ESTREIA EM FESTIVAL DE FILMES INFANTIS DOS USA

O Annual KidFilm Family Festival, primeiro festival desse tipo e o maior evento de artes de mídia infantil nos Estados Unidos, contará com uma importantíssima conscientização sobre o bullying e a violência infantil. O filme Bullies estreará nesta 34ª edição do festival, que ocorre no dia 20 de janeiro, Dallas, no Texas. Este festival é produzido pelo USA Film Festival – uma importante organização com mais de 48 anos de história, dedicada ao reconhecimento da excelência nas artes cinematográficas.

Já foram apresentadas neste festival grandes produções de Hollywood como Kung Fu Panda 3 (DreamWorks), Uma Aventura LEGO (Warner), A Era do Gelo (Blue Sky Studios), O mundo dos pequeninos (Estúdio Ghibli), entre outros. Neste ano, o filme Bullies pretende trazer para plateia deste festival a chocante realidade do bullying, e que precisa ser combatida.

Bullies é um filme com uma proposta diferente dos outros já produzidos sobre o tema. Ele não tem como público principal pais e professores, mas sim os jovens e crianças que sofrem e praticam o bullying. Daniel Bydlowski também conduz a campanha Mais Entretenimento, Menos Bullying para que outros jovens saibam que há apoio para o que eles estão passando, além de incentivar a educação contra esse tipo de agressão.

No filme, Eugene, um garoto normal, sofre todos os dias bullying de um grupo de valentões. Em uma das fugas para evitar o sofrimento da violência, ele encontra um esconderijo. Porém, para continuar nesse lugar, ele precisa desistir de outras coisas, como a sua família e as histórias em quadrinhos de que tanto gosta. Assim, Daniel demonstra artisticamente os conflitos causados pelo bullying. Bullies pretende mostrar para as crianças, que muitas vezes escondem o trauma, que não estão sozinhas e que podem contar com apoio de outros.

O DIRETOR

Quem dirige Bullies é Daniel Bydlowski, cineasta brasileiro e artista de realidade virtual com Masters of Fine Arts pela University of Southern California e doutorando na University of California, em Santa Barbara, nos Estados Unidos. É membro do Directors Guild of America. Trabalhou ao lado de grandes nomes da indústria cinematográfica como Mark Jonathan Harris e Marsha Kinder em projetos com temas sociais importantes. Seu filme NanoEden, primeiro longa em realidade virtual em 3D, estreia em breve.