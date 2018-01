PROCON DE IPATINGA JÁ FUNCIONA EM NOVO ENDEREÇO

A partir da próxima segunda-feira (8), o atendimento ao público do Procon de Ipatinga será na nova sede que passa a funcionar no antigo prédio do Cesec, na rua Edgard Boy Rossi, 170, junto ao prédio da prefeitura, no Centro da cidade.

A mudança para o novo endereço deve representar uma economia mensal de R$ 7 mil em aluguel, além de trazer mais conforto e comodidade para o usuário, que contará com seis salas, dois banheiros, bebedouro, amplo pátio e estacionamento. Além disso, o Procon de Ipatinga, que é ligado à Secretaria de Segurança e Convivência Cidadã (Sescon), está trabalhando no processo de incorporação ao Sindec – Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (Sindec), que funciona por meio da integração das bases de dados online, usadas pelos Procons de todo o país.

DEMANDAS

Realizando em torno de 30 atendimentos/dia e com uma média de conciliações de 98% nos casos recebidos, o Procon espera tornar o serviço prestado aos usuários mais ágil e dinâmico.

SERVIÇO

O Procon funciona de segunda a sexta-feira, de meio-dia às 18h. Conta com quatro advogados e quatro atendentes contratados para resguardar os direitos do consumidor. Os telefones para contato são 3829-8444 e 3829-8440.