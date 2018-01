PREVISÃO É DE CHUVAS ATÉ DOMINGO EM IPATINGA

A Defesa Civil de Ipatinga, ligada à Secretaria Municipal de Segurança e Convivência Cidadã (Sescon), informou nesta quarta-feira (31) que recebeu um novo boletim do meteorologista Ruibran dos Reis, do site Climatempo, noticiando que as chuvas devem prosseguir nos próximos dias. A previsão é que até domingo (4) o clima na cidade permaneça instável, com precipitações de intensidade moderada às tardes e noites, gerando um acumulado no período de 130 milímetros.

Ainda segundo a Sescon, embora tenha chovido bastante desde a noite de terça-feira (30), inclusive com ventos fortes, não houve registros de chamadas de emergência. Os cuidados preventivos tanto do órgão quanto da própria população, com o conhecimento antecipado da mudança de tempo, contribuiu para o quadro de relativa normalidade.

As ocorrências mais significativas, até a manhã desta quarta, foram três quedas de árvores, uma na avenida Minas Gerais, no bairro Caçula, outra na avenida Carlos Chagas, no bairro Cidade Nobre, e a terceira na avenida Sanitária, no bairro Limoeiro. A Prefeitura de Ipatinga acionou os departamentos competentes para retirada do material tombado nas pistas, mas não houve interrupção de tráfego de veículos. Também foram registrados uns poucos pontos com alagamento de vias, o que demandou o trabalho de equipes em desentupimento de bocas de lobo.

A Defesa Civil continua monitorando as áreas de risco do município. Os telefones de contato para atendimento à população são o 199 e 3829-8475.