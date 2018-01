PREFEITURA DE IPATINGA REALIZA TESTES FÍSICOS EM PROCESSO SELETIVO

A PMI e o Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Derhu), está convocando novos candidatos classificados em Processo Seletivo para realização de mais uma bateria de testes de esforços físicos, nesta semana, como previsto no item 6.4 do Edital 01/2017 – IMAM.

O local dos testes é o kartódromo Emerson Fittipaldi. Os candidatos a Assistente da Educação Básica vão ser avaliados na próxima quinta-feira (25), às 7h30. Para os candidatos aos cargos de Assistente da Educação Infantil e Assistente da Educação Especial, o teste será na sexta-feira (26), no mesmo horário e local.

Os aprovados nesta fase seguirão para entrevistas, de onde sairão aqueles que irão compor os quadros da rede municipal de ensino da Secretaria de Educação de Ipatinga em 2018.

A orientação do Derhu é para que os candidatos tenham atenção especial ao atestado médico, que pode levar à desclassificação caso não siga rigorosamente o que diz o edital. Os competidores devem comprovar estar aptos para serem submetidos ao teste de esforço físico, conforme modelo no Anexo VIII do edital. O atestado médico deverá ainda estar em papel timbrado e com carimbo em que constem o nome e o CRM do médico, expedido em data retroativa a, no máximo 20 dias em relação ao dia do teste.

O candidato deverá se apresentar para o teste com 30 minutos de antecedência, munido de: documento único de identidade original de valor legal, que contenha, no mínimo, fotografia, assinatura e filiação. Além disso, deve apresentar-se com roupa apropriada para a prática desportiva, ou seja, basicamente calção e camiseta ou agasalho e calçando tênis.

Será desclassificado quem não comparecer no local conforme a programação.