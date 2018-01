PREFEITURA DE IPATINGA ABRE VAGAS PARA PROFESSOR DE LIBRAS

Inscrições abertas para o Processo Seletivo 01/2018 da Prefeitura de Ipatinga que irá contratar novos profissionais em regime temporário. As vagas são para Professor de Libras, que deverão atuar no Programa Educação Inclusiva no ano letivo de 2018. O Processo Seletivo será composto de Prova de Títulos, Aula Experimental e Exame Médico.

As inscrições acontecem nesta segunda-feira (22) e serão realizadas na Estação Qualifica, localizada na avenida João Valentim Pascoal, s/n, esquina com rua Mariana, Centro, nos horários de 9h às 12h e 13h às 17h.

O candidato deve ser professor com domínio em Libras – Linguagem Brasileira de Sinais, com Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior. Ainda, devem ter experiência mínima de um ano comprovada como Intérprete de Libras ou como Professor com Domínio de Libras. Serão considerados os comprovantes de experiência profissional até 31 de dezembro de 2017.

Os aprovados vão atuar nas Escolas Municipais de Ipatinga, na área urbana ou rural e no Centro de Atendimento Multidisciplinar Herbert de Souza (Cenam). A jornada de trabalho será de 20h, com salário de R$ 1.882,05.

O resultado parcial da Prova de Títulos será divulgado no site da Prefeitura (www.ipatinga.mg.gov.br, link “Diário Oficial”) e afixado no hall da Secretaria Municipal de Educação até quarta-feira (24), e o resultado final sairá na próxima sexta-feira (26). O resultado será divulgado também no site da Prefeitura e afixado no hall da Secretaria Municipal de Educação, até o dia 31 deste mês.

A convocação dos candidatos classificados será feita de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Educação, respeitando a ordem de classificação e o número de vagas existentes ou que vierem a existir, durante o período de validade do Processo Seletivo.