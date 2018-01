PREFEITO DE TIMÓTEO REÚNE COM EMPRESÁRIOS DO SETOR DE INOX

Os proprietários de empresas que trabalham a confecção de produtos a partir do aço inox no município estiveram reunidos nesta quarta-feira com o prefeito de Timóteo, Dr. Geraldo Hilário. No encontro, ocorrido na sala de reuniões do gabinete do prefeito, estiveram participando representantes de 22 empresas. Na pauta do encontro a organização dos empresários do setor, implementação do projeto “Timóteo, Capital do Inox”, discussão de idéias para a utilização do produto e a realização da segunda edição da Expo Inox.

“Reunimos os atores principais do belo projeto chamado Timóteo – Capital do Inox e a idéia não sai do papel se nós não tivermos essa interação com as pessoas que trabalham com o inox”, destacou o prefeito acrescentando que foi uma reunião muito proveitosa. “Firmamos uma bela parceria entre a Prefeitura de Timóteo e os empreendedores do aço inox. Eles ficaram entusiasmados com os encaminhamentos”, completou Geraldo Hilário.

Durante o encontro foi informado aos empresários sobre a elaboração da arte dos novos portais de entrada no município, valorizando o produto e o título “Timóteo, Capital do Inox”. Foram feitas sugestões de utilização do inox para confecção de números das casas, letreiros das lojas e placas de identificação de ruas. O prefeito Geraldo Hilário lembrou que é preciso dar incentivos para que os empresários possam criar, expor e vender os produtos, além de melhorar a qualidade de vida das pessoas através da empregabilidade e da geração de emprego e renda.

Durante a reunião foi anunciada a realização da segunda edição da Expo Inox. Diferente da edição passada, ocorrida em setembro de 2017, segundo o organizador da exposição, Bruno Freire, desta vez ela será no mês de junho. “A data foi ajustada em virtude de outros eventos. Este ano a segunda edição da Expo Inox está confirmada para os dias 14, 15 e 16 de junho e todos os detalhes podem ser conferidos no site expoinox.com.br”, destacou.

Entre os participantes, Antonio Carlos de Azevedo, da Indox Indústria e Comércio, destacou a importância da união de todos os empresários para o fortalecimento da marca “Timóteo, Capital do Inox”. “Isso vai dar respaldo para os empresários, geração de emprego e o crescimento da cidade”, pontuou. Já Geovane Abreu, da empresa Sempre Inox destacou que é a primeira vez que um prefeito chama os empresários do setor para conversar. “Só com essa abertura a gente fica mais tranqüilo com a certeza que tudo vai fluir positivamente”.