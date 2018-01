PMI REALIZA OBRA EMERGENCIAL NO BAIRRO CANAÃ

Na manhã desta sexta-feira (19), a Prefeitura de Ipatinga, por meio da Secretaria de Obras, iniciou uma intervenção de caráter emergencial na avenida Selim José de Sales, no bairro Canaã. O trabalho se concentra em frente à escola Estadual Nacif Selim de Sales, com interdição de meia pista no sentido bairro-Centro.

A rede de drenagem pluvial cedeu no local, provocando o abatimento da via. Conforme os técnicos que avaliaram a situação, aparentemente o motivo seria um vácuo formado numa camada de solo abaixo do asfalto. A ocorrência de fortes chuvas no mês passado, seguindo-se o tempo seco, teria ocasionado o fenômeno, provocando sobrepeso em uma das manilhas que fazem a captação de águas, que não suportaram a pressão.

Tão logo detectou o problema, a Prefeitura tomou providências para iniciar a obra, tendo em vista também que se trata de um importante corredor de tráfego da cidade.

VIAS ALTERNATIVAS

A orientação do secretário de Obras, Eduardo Villani, é para que os motoristas somente façam o uso da avenida, que está devidamente sinalizada, em caso de urgência, dando preferência às vias de acesso alternativas, para evitar engarrafamentos naquele trecho.

A recomendação é para que motoristas obedeçam sinalização e usem vias alternativas enquanto correção da pista é executada.