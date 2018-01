PMI CONVOCA PARA TESTES FÍSICOS CLASSIFICADOS EM PROCESSO SELETIVO

Através do Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos (DERHU), a Prefeitura de Ipatinga está convocando para a realização de teste de esforço físico, na próxima semana, os candidatos que foram classificados em Processo Seletivo. O teste acontece na área do Kart Clube, no centro, de acordo com o item 6.4 do Edital 01/2017 do IMAM. Os candidatos estão sendo avisados via telegrama.

Para o cargo de Assistente da Educação Especial, o teste físico será na terça-feira (9), começando às 7h30. Para os cargos de Assistente da Educação Infantil, Assistente da Educação Básica, Assistente da Educação Infantil – portador de necessidades especiais e Assistente da Educação Básica – portador de necessidades especiais, o teste vai acontecer na quarta-feira (10), às 7h30.

O candidato deverá comparecer com meia hora de antecedência e seguir alguns critérios para evitar a desclassificação, tais como estar munido do documento único de identidade original de valor legal, que contenha, no mínimo, fotografia, assinatura e filiação.

Também é solicitado pela Secretaria de Educação de Ipatinga que o candidato preste atenção especial ao atestado médico, que deve seguir exatamente as exigências previstas no edital. O atestado deve comprovar que o candidato está apto para ser submetido ao Teste de Esforço Físico, conforme modelo no Anexo VIII do edital. O documento deve ser emitido em papel timbrado e com carimbo em que constem o nome e o CRM do médico, expedido em data, no máximo retroativa a 20 (vinte) dias da realização do teste de Esforço Físico.

O candidato deve ainda se apresentar com roupa apropriada para a prática desportiva, ou seja, basicamente calção e camiseta ou agasalho e calçando tênis.