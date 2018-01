PIS/PASEP COMEÇA A SER PAGO HOJE PARA QUEM TEM MAIS DE 60 ANOS

Os trabalhadores que tem mais de 60 anos poderão sacar o PIS/ Pasep a partir desta quarta-feira (24). Na última segunda (22), os idosos que possuem conta-corrente na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil já receberam o crédito em conta automaticamente. Agora é a vez dos correntistas de outros bancos receberem o benefício.

Os recursos serão pagos para aqueles que trabalharam com carteira assinada antes da Constituição de 1988. A previsão é de que 4,5 milhões pessoas sejam beneficiadas.

Quem tem até R$ 1,5 mil para receber vai poder fazer o saque nas unidades de autoatendimento da Caixa, usando apenas a senha do Cartão do Cidadão. Quem tiver direito a receber valores entre R$ 1,5 mil e R$ 3 mil deve ir até um autoatendimento, nas lotéricas ou no Caixa Aqui, e apresentar um documento de identificação oficial com foto. Valores acima de R$ 3 mil poderão ser retirados apenas nas agências da Caixa, também com um documento de identificação com foto. Já o saque das cotas do Pasep deverão ser feitos nas agências do Banco do Brasil.

A retirada do dinheiro pode ser feita por outra pessoa que não seja o beneficiário, com a condição de que seja apresentada uma procuração particular, com firma reconhecida. No caso de falecimento do cotista, os herdeiros também podem fazer o saque. Basta levar um documento oficial de identificação e um documento que comprove sua condição legal de herdeiro.

COMO SACAR:

Para verificar se você tem direito ao saque do PIS, consulte o site www.caixa.gov.br/cotaspis. Quanto aos valores do Pasep, as informações estão disponíveis no www.bb.com.br/pasep.