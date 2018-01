PARQUE IPANEMA TERÁ ÁREAS RECUPERADAS

A Prefeitura de Ipatinga iniciou, nesta segunda-feira (8), ações de revitalização no terreno entre o Estádio Ipatingão e a Avenida Guido Marlière, à margem do Ribeirão Ipanema, usado comumente para prática de esportes radicais. As obras fazem arte do programa de recuperação de áreas degradadas e mananciais hídricos do município.

Está sendo feito o cercamento do local, para evitar a entrada de animais, ao mesmo tempo em que o solo começa a ser preparado para receber mudas de árvores nativas e frutíferas. As espécies que serão plantadas vão desempenhar importantes papeis ecológicos. Além de assegurar o bem-estar da população com o sombreamento, contribuirão para proteger e manter em melhores condições o curso hídrico, ajudando a controlar a erosão do solo e evitando o consequente assoreamento e poluição do Ribeirão Ipanema.

O terreno, de aproximadamente 10 mil metros quadrados ou um hectare, quase do tamanho de um campo de futebol oficial, é uma Área de Preservação Permanente (APP) pertencente à Área de Preservação Ambiental (APA) Ipanema.

No local serão plantadas cerca de 400 mudas de diversas espécies: imbaúba, aroeira, ingá, pau-brasil, ipês, paineira, munguba, angico, pau-jacaré, pau d’alho, pau-formiga, guapuruvu, além das frutíferas goiaba, manga, acerola, pitanga, jambo, caju, abiu e cajá-manga.