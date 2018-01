PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO COMPLETA 70 ANOS DE INSTALAÇÃO

A Paróquia São Sebastião, em Coronel Fabriciano, foi a primeira instituição religiosa fundada no Vale do Aço, completando em 2018 seus 70 anos de criação. São, também, 70 anos de atuação dos Missionários Redentorista, no serviço de evangelização do Vale do Aço.

Em 15 de agosto de 1948, a Paróquia São Sebastião foi instalada por ofício do então Arcebispo Dom Helvécio, que empossou os Missionários Redentoristas na direção dos serviços pastorais da nova instituição, padre José Gonçalves da Costa como pároco e padre André Van Der Arendt como auxiliar. As informações são do historiador Amir José de Melo.

Para registrar o jubileu, o vereador Marcos da Luz (PT) apresentou esta semana, no primeiro dia útil do ano (3), o Projeto de Resolução nº 989/2018, de sua autoria, que prevê a realização de uma sessão solene e a concessão de Honra ao Mérito em comemoração aos 70 anos de instalação da Paróquia São Sebastião.

A homenagem será feita em data a ser agendada junto com a nova mesa diretora do Legislativo ficando autorizada a transferência provisória da sede da Câmara Municipal para realização da solenidade. Porém, as comemorações tem início já neste mês em se festeja o padroeiro São Sebastião, com novenas, procissão e a missa concelebrada dia 20 de janeiro.

Conforme padre José Cláudio, “ao celebrar os 70 anos da Paróquia São Sebastião, presença viva dos Redentoristas evangelizando o Vale do Aço, queremos neste tempo celebrar e festejar os passos que foram dados e planejar novos caminhos”, disse em sua coluna “A Voz do Pároco”.

ETIMOLOGIA

O Direito Canônico define Paróquia como “a comunidade dos fiéis submetida a um presbítero (padre), que recebe o título de pároco” ou “o território sobre o qual se estende a jurisdição do pároco”. Em resumo, Paróquia seria um termo para designar as pessoas que residem numa determinada região e que estariam sob a competência ou responsabilidade do padre da igreja mais próxima.

Utilizado desde os tempos mais antigos, o termo Paróquia aparece nos escritos dos Santos Padres da Igreja e nos cânones promulgados pelos Concílios. O sentido original advém do grego pará-oikía, que significa “segunda residência”. Quer dizer, a Paróquia seria a segunda casa do fiel católico neste mundo. (Redentor do Vale nº 78, Janeiro/2018)