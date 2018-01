ÓCULOS ESCUROS: DICAS PARA CADA FORMATO DE ROSTO

Óculos de sol são aqueles acessórios que todo mundo gosta. No parque, na praia, na piscina, a galera está sempre usando os que mais combinam com o rosto.

O sol pode ser um grande vilão dos olhos. Por isso, óculos escuros possuem fator de proteção solar bem importantes, tendo em vista que a exposição sem cuidados pode ocasionar diversos problemas, como catarata, lesão na córnea, degeneração muscular e, em casos extremos, pode levar até à cegueira.

Neste verão, as tendências apontam para diferentes formatos de óculos escuros: redondos, cat-eye e retangulares são algumas opções em alta. Veja algumas dicas para escolher o modelo ideal de acordo com o formato de cada rosto – um cuidado que garante uma harmonia maior no look e também conforto na hora de se proteger do sol.

ROSTO EM FORMATO DE CORAÇÃO

Pessoas com queixo fino, maçãs do rosto salientes e olhos grandes podem contar com armações arredondadas e lentes mais claras, que ajudam a trazer um equilíbrio maior entre a face e o óculos solar. As melhores opções nesse caso são: modelo aviador, retangular, redondo, oval, quadrado e o clubmaster – inspirado nos óculos dos anos 50.

ROSTO REDONDO

As linhas retas suavizam a expressão de pessoas com a face arredondada, por isso as armações mais anguladas são escolhas ideais: o formato gatinho, em alta no momento, é uma tendência cheia de charme. Também podem ser usados os modelos aviador, retangular, quadrado e o clubmaster.

ROSTO QUADRADO

Esse tipo de rosto é cheio de personalidade e pode ganhar maior realce com óculos de hastes decoradas ou com cores contrastantes. Se a ideia é um look mais discreto, as armações redondas ou ovaladas suavizam os ângulos da face.

ROSTO OVAL

O rosto oval combina com a maioria dos tipos de óculos, então basta seguir o estilo pessoal. As armações grandes ficam especialmente estilosas com esse tipo de face, o que permite ousar ainda mais no visual. Armações no estilo butterfly, redondas e gatinho são ótimas apostas.

ROSTO LONGO/RETANGULAR

Armações que acentuem mais a largura do que a altura do rosto são indicadas nesse caso. Hastes chamativas também ajudam a trazer maior harmonia às proporções da face, ajudando a encurtar o rosto. Um dos grandes truques são armações mais grossas, podendo ser quadradas, arredondadas e até mesmo no estilo butterfly.