NOVOS CURSOS TÉCNICOS PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS DO VALE DO AÇO

Escolas estaduais do Vale do Aço podem ter novos cursos técnicos em breve. Nessa quinta-feira (18), a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG) recebeu, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, os pedidos para a abertura das novas turmas de ensino profissionalizante na região. Os requerimentos foram entregues pela deputada estadual Rosângela Reis, a partir de demandas feitas pela comunidade escolar e da população.

Os pedidos para os novos cursos foram feitos para escolas estaduais dos municípios de Antônio Dias, Belo Oriente, Braúnas, Coronel Fabriciano, Ipatinga, Joanésia, Marliéria, Jaguaraçu, Mesquita, Santana do Paraíso, Timóteo, Cava Grande, Periquito e Naque. Dentre os novos cursos estão informática, magistério, administração, marketing, recursos humanos e outros oferecidos pela Secretaria de Estado de Educação.

Somente para Ipatinga, por exemplo, foi feito o pedido para 28 novas turmas, totalizando 1.038 alunos, em cinco cursos diferentes. As demandas foram entregues ao superintendente de Educação Profissional da SEE-MG, Rafael Morais.

Segundo Rosângela Reis, a disponibilização de cursos é pedido frequente e muito aguardada por toda a comunidade escolar. “Muitas dessas escolas já possuem toda a infraestrutura necessária, como bibliotecas e salas de informativa, para a imediata abertura de turmas e disciplinas. Fazemos esse pedido para que a população e os jovens consigam qualificação profissional e tenham mais oportunidades no mercado de trabalho”, afirmou a deputada.

Algumas das escolas estaduais que já podem receber os cursos são a Herbert José de Souza e a Antônio Luiz, ambas do município de Santana do Paraíso; São Sebastião e a Hilda Araújo Zauza, as duas em Timóteo; Professor Pedro Calmon, de Coronel Fabriciano; Germano Pedro de Souza, em Antônio Dias (Hematita); e Dona Canuta Rosa, Selim José de Sales, Maurílio Albanese Novais, Geraldo Gomes Ribeiro e Manoel Izídio, todas essas últimas em Ipatinga.