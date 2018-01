NOVO RECORDE DE PRODUÇÃO NA CENIBRA

A Cenibra fechou 2017 com um novo recorde de produção anual, quando alcançou 1.220.638 tSA (toneladas) de celulose branqueada de fibra curta de eucalipto. O índice obtido é 20.342 tSA acima do o valor previsto. Em dezembro de 2017, a empresa estabeleceu outros recordes de produção, sendo diário por linha, 1.978 tSA , mensal por linha, 55.522 tSA e anual por linha, 598.118 tSA. A Cenibra dispõe de duas linhas de produção. A Linha 1, que opera desde 1977 e a Linha 2, que entrou em operação no final de 1995. O volume total de vendas foi 1.221.084 toneladas.

“O recorde torna-se mais relevante sobretudo por considerar o fator segurança no trabalho. A maturidade dos empregados, a competência e comprometimento mostram como é possível obter resultados impressionantes com segurança. Comemorar este resultado é reconhecermos que a CENIBRA trabalha com níveis de crescimento de qualidade, competitividade e produtividade sem descuidar daquele que é o mais valioso patrimônio: a vida”, analisa o Diretor-Presidente Naohiro Doi.

O empreendimento Cenibra continua sendo visto como viável e estratégico pelos acionistas. Perspectivas favoráveis para os novos investimentos estão colocadas pelo mercado internacional de celulose e estão sendo estudadas com atenção em todos os aspectos econômicos, financeiros, fiscais, de infraestrutura, abastecimento e logística.

A empresa investirá até o final de 2018, US$ 50 milhões na modernização do sistema de picagem de madeira e de uma das linhas de branqueamento de celulose, na fábrica de Belo Oriente. O investimento no processo de branqueamento de celulose permitirá a redução do uso de produtos químicos no processo produtivo, economia de água e, por consequência, maior competitividade e otimização de resultados na preservação do meio ambiente.

Como reconhecimento de que trabalha dentro dos mais altos padrões internacionais de excelência a Cenibra é certificada de acordo com as normas ISO 9001 / ISO 14001 / ISO IEC 17.025 e possui as certificações do Forest Stewardship Council – FSC e do Programa Nacional de Certificação Florestal (CERFLOR / PEFC). O FSC (internacional) e o CERFLOR (nacional) são organizações independentes, compostas por representantes dos setores ambiental, econômico e social, e que estabelecem os princípios e critérios de manejo florestal sustentável.

A Cenibra está presente em 54 municípios de Minas Gerais. Além dos impostos que recolhe e dos empregos que gera, a empresa ainda desenvolve inúmeros programas que visam elevar os níveis de qualidade de vida das populações vizinhas. São mais de 30 Projetos Socioambientais que contemplam as áreas de educação, meio ambiente, inclusão digital, geração de renda, resgate cultural, lazer e cidadania.