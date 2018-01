NOITE DE PAIXÃO E MUITA MÚSICA NO SHOPPING DO VALE DO AÇO

O estilo de maior sucesso nas noites do Vale do Aço volta para mais uma apresentação inesquecível na praça de alimentação do Shopping Vale do Aço. Dessa vez quem se apresenta é o jovem casal Thalita e Thiago que hoje já coleciona uma história de apresentações calorosas pelas noites da região, o que já construiu uma carreira que promete muito mais.

No repertório da noite está incluso as preferidas dos fãs, muitas canções das divas sertanejas, sertanejo universitário e outros sucessos das mais pedidas nas rádios. Mas não somente de sertanejo é composto o repertório da noite, Thiago e Thalita também fazem deliciosas apresentações de imortais da MPB. Destaque para a sua interpretação de Alceu Valença na canção “Tu Vens”.

Serviço:

Quintaneja – Thalita e Thiago

Data: 25/01

Horário: 19h30

Local: Praça de alimentação

Show gratuito