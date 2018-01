MUTIRÃO DEVE REALIZAR MAIS DE 900 CIRURGIAS DE CATARATA EM FABRICIANO

A Prefeitura de Coronel Fabriciano, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, e o Hospital Dr. José Maria Morais lançam nesta segunda-feira (08), o 1º. Mutirão de Cirurgias de Catarata do município. O mutirão será realizado nos dias 9, 10 e 11, no Hospital Dr. José Maria Morais, onde os pacientes farão a cirurgia em um dos olhos.

A fila de espera para esta primeira etapa era de 464 pessoas, mas após contato da Secretaria Municipal de Saúde, o número baixou para 265 pacientes aptos ao procedimento. Algumas pessoas esperavam na fila há anos e outras já vieram ao óbito ou se mudaram da cidade. Com o mutirão, a prefeitura espera zerar a fila e ainda atender pacientes que ainda não procuraram o atendimento.

A segunda etapa das cirurgias será realizada ainda no primeiro semestre de 2018. Caso o munícipe tenha interesse e necessidade de realizar a cirurgia de catarata, deve procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência, consultar com o clínico geral e, após, será encaminhado ao oftalmologista para avaliação e marcação do procedimento.

A diretoria do Hospital Dr. José Maria Morais explica que a instituição dispõe de dois blocos cirúrgicos, e que um ficará disponível para procedimentos de urgência e o outro exclusivamente para as cirurgias de catarata. As cirurgias foram agendadas de acordo com a urgência e o tempo de espera de cada paciente, no qual todos serão beneficiados em 2018.

Para o prefeito, Dr. Marcos Vinicius, o Mutirão é uma conquista para a região. “O mutirão vai mostrar a importância do hospital, não só para nossa cidade, mas para toda a micro da região. Hoje temos mais de 300 mil habitantes compondo a nossa micro, e essa conquista vai ser muito importante”, disse.

A dona de casa, Maria José de Medeiros, será uma das beneficiadas. “Minha visão estava muito debilitada, era difícil andar. Voltar a enxergar será a melhor benção na minha vida”, disse.