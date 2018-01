MUITO MAIS QUE UM CARRO, UMA GRANDE PAIXÃO

Fuscão, Joaninha, Bolha, Baratinha. Não importa o nome, todo brasileiro tem uma história especial com um Fusca. Apesar de ser criado na Alemanha, o Fusca se tornou uma paixão no Brasil e em 1989 a Volkswagen do Brasil escolheu o dia 20 de janeiro como o Dia Nacional do Fusca. Em comemoração à data, o Shopping Vale do Aço e o Clube do Fusca irão presentear os amantes do carro uma Exposição de Fuscas e Carros antigos entre os dias 19 e 29/01, no segundo piso do Mall.

A exposição conta com 15 modelos de Fusca além de outros clássicos. O membro do Clube do Fusca, Roberto Alvim, conta que a Exposição é uma parceria tradicional com o Shopping e que neste ano o público poderá conferir, também, carros de motor a ar, derivados do Fusca. “É uma forma que nós, colecionadores, temos de apresentar os fuscas, que cuidamos com tanto carinho, para as gerações mais novas que não tiveram oportunidade de ver o fusca em sua época de glória. O público poderá ver modelos de 1963 a 1993 extremamente conservados e brilhando assim exatamente como em suas eras”, conta o colecionador apaixonado.

UMA PAIXÃO DE DÉCADAS

Quem nunca cantarolou ao som da música “Fuscão Preto”, um clássico da música sertaneja em homenagem ao carro? O Fusca foi lançado em 1935 na Alemanha e só começou a ser produzido no Brasil em 1959, quando começou a conquistar verdadeiros fãs completamente apaixonados. Até 1986 o carro seguiu uma trajetória de sucesso acompanhando grande maioria das famílias brasileiras, quando teve sua fabricação suspensa por sete anos.

Em 1993, o presidente Itamar Franco decretou o retorno do Fusca como carro popular e durante três anos a produção seguiu em massa até deixar de ser produzido completamente em 1996. No México, último país a encerrar a produção do carro, o Fusca teve seu fim em 2003.

Devido a sua resistência mecânica, além de carro de passeio, o fusca já foi muito útil no exército, nos correios e no setor da saúde.

Serviço:

Exposição de Fuscas e Carros Antigos

Data: 19 a 29/01

Horário: de segunda à sábado, das 10h às 22h; aos domingos, das 12h às 18h

Local: Segundo Piso