MPB E POP ROCK EM TOM FEMININO

Vozes femininas sempre foram destaque no cenário musical brasileiro, grandes exemplos são Paula Toller, Cássia Eller e Elis Regina. O tom feminino se adequa a qualquer estilo e relaxa, acalma até o mais inquieto dos corações. Paula Rosa é uma artista com esse talento. No show, programado para essa quarta-feira, a cantora irá interpretar canções de Nando Reis, Marisa Monte e Pato Fu, além de outros sucessos da MPB e Pop Rock.

Flávia Rosa iniciou sua carreira como cantora em igrejas, há quase 16 anos. Atualmente desenvolve um projeto de carreira solo fazendo várias apresentações pela noite no Vale do Aço. Uma voz bem suave e agradável, que arranca aplausos a cada fim de canção.

Se apresentando pela primeira vez no Shopping Vale do Aço, a cantora se mostra contagiante. “A praça de alimentação possui um público diferenciado, são pessoas que param para ouvir a música. Isso possibilita uma forma ampla de apresentar meu trabalho e, a partir disso, conquistar novas oportunidades”, comenta.

Serviço

Happy Hour – Flávia Rosa

Data: 17/01

Horário: 19:00h

Local: Praça de alimentação

Show gratuito