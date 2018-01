MÉDICOS LIDERAM VAGAS EM CONCURSO EM IPATINGA

A Prefeitura de Ipatinga anunciou nesta quarta-feira (10), o lançamento de um novo concurso público para preenchimento de vagas em diversas áreas de trabalho. São oferecidas mais de 70 vagas, 20 delas reservadas a médicos.

Conforme o edital 001/2018, as inscrições estarão abertas a partir do início de março. A validade do concurso é de dois anos. Os candidatos serão submetidos a Prova Objetiva de Múltipla Escolha, Prova de Títulos e Teste de Esforço Físico, em datas ainda a serem definidas.

Há oportunidades para candidatos de níveis variados de escolaridade: fundamental incompleto, fundamental completo e superior. Além de duas dezenas de médicos em especializações diversas, são oferecidas três vagas para engenheiros, duas para administradores, duas para arquitetos e duas para assistentes sociais. Estão sendo selecionados, também, profissionais como pedreiros, soldadores, motoristas, agentes de trânsito e fiscais, entre outros.

COMO SE INSCREVER

As inscrições estarão abertas a partir das 10h do dia 12 de março e se estendem até às 21h de 13 de abril de 2018, devendo ser feitas exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico www.imam.org.br por meio do link correspondente ao Concurso Público da Prefeitura Municipal de Ipatinga-MG – Edital 001/2018.

O candidato que tiver dificuldade de acesso à Internet poderá, pessoalmente ou através de procurador, comparecer, durante o período de inscrição, diretamente na Central de Qualificação e Empreendedorismo – Capacitar, localizada na avenida João Valentim Pascoal, s/n, esquina com rua Mariana – Centro, no horário das 9h às 12h e das 13h30 às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.

Será disponibilizado pessoal para atender o candidato, inclusive para preenchimento do Requerimento Eletrônico de Inscrição e impressão do boleto bancário. Neste caso, o concorrente deve estar munido de documento de identidade e CPF para realização de sua inscrição e impressão do seu boleto bancário.

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

A Prefeitura ressalta que não será enviado pelos correios o cartão de inscrição contendo o dia, horário e local das provas. Ele será disponibilizado no endereço eletrônico www.imam.org.br, a partir de 27 de abril, na Área do Candidato.

O candidato que eventualmente não conseguir localizar o seu Cartão de Inscrição no site www.imam.org.br deverá entrar em contato com o IMAM até o dia 07/05/2018 pelo telefone (31) 3324-7076, de 9h às 17h, exceto aos sábados, domingos e feriados.

Serviço:

Confira os cargos em disputa no Concurso Público da Prefeitura de Ipatinga:

– Pedreiro

– Soldador

– Motorista

– Operador de Máquinas Pesadas

– Agente de Trânsito

– Fiscal de Obras

– Fiscal de Posturas

– Fiscal Tributário

– Oficial de Administração

– Técnico de Informática

– Técnico em Análises Clínicas

– Técnico em Radiologia I

– Topógrafo

– Administrador

– Arquiteto

– Assistente Social

– Auditor Municipal

– Contador

– Controlador Municipal

– Engenheiro Civil

– Engenheiro Florestal

– Engenheiro de Segurança no Trabalho

– Estatístico

– Fisioterapeuta

– Médico Alergista I

– Médico Anestesiologista I

– Médico Angiologista I

– Médico do Trabalho

– Médico Endoscopista I

– Médico Ginecologista I

– Médico Infectologista I

– Médico Intensivista I

– Médico Neurologista Adulto I

– Médico Neurologista Infantil I

– Médico Oftalmologista Adulto I

– Médico Oftalmologista Infantil I

– Médico Ortopedista I

– Médico Otorrinolaringologista I

– Médico Pediatra I

– Médico Pneumologista I

– Médico Proctologista I

– Médico Radiologista I

– Médico Urologista I

– Nutricionista

– Procurador Municipal

– Psicólogo