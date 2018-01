MAIS DE 18 MIL ATENDIMENTOS REALIZADOS NO SINE DA PMI EM 2017

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, informou nesta sexta-feira (26) que o Sistema Nacional de Emprego (Sine), que funciona no 2º andar da Prefeitura de Ipatinga realizou mais de 18 mil atendimentos em 2017.

De acordo com os dados levantados, foram feitos 1.300 encaminhamentos de profissionais para empregadores e garantidos 3.196 benefícios de Seguro Desemprego. Já o número de Carteiras de Trabalho expedidas chegou a 1.445, entre outros serviços ofertados pelo Sistema.

O secretário da pasta, Célio Aleixo, ressaltou que “no momento somos o único Sine em funcionamento em Ipatinga. A prefeitura funciona como uma parceira junto ao sistema de emprego para encaminhar os candidatos às empresas, sendo esta uma contribuição importante para a sociedade”.

“Para que este número de atendimentos cresça ainda mais, é preciso que os candidatos às vagas mantenham o seu cadastro atualizado, e que os jovens da nossa cidade e região se antecipem na busca da Carteira de Trabalho, pois estamos trabalhando muito para que as empresas venham para nossa região e seja ampliado o leque das oportunidades de emprego” acrescentou o secretário.

ESTÍMULOS AO EMPREGO

Ainda conforme o secretário, em 2017 o Sine colocou em prática uma série de estratégias pontuais para facilitar a interação entre candidato e empregador. “Um exemplo foi disponibilizar um espaço para um treinamento de Segurança e Saúde no Trabalho em espaços confinados/NR33 para os candidatos que foram recrutados para trabalhar na empresa Acoplation através do Sine de Ipatinga. Outra iniciativa foi sediar o Dia D da Inclusão Social e Profissional de Pessoas com Deficiência e Reabilitados pelo INSS no Mercado de Trabalho, com objetivo de reunir trabalhadores com deficiência e os empregadores no mesmo espaço, para motivar a valorização deste segmento, sem contar que para comemorar o mês do trabalhador aconteceu uma parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e a Secretaria de Assistência Social para agilizar a emissão da Carteira de Trabalho para atendidos nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município.

Para concorrer às vagas, o candidato deve procurar a unidade no 2º andar da Prefeitura de Ipatinga, de segunda a sexta-feira, das 12h às 17h, levando a Carteira de Trabalho, Cartão Cidadão ou documento que comprove o número do PIS, identidade, CPF e comprovante de residência.

É importante salientar que o trabalhador só fará entrevista de emprego apresentando carta de encaminhamento emitida pelo Sine e Carteira de Trabalho.

Interessados em conhecer as vagas do Sistema Nacional de Emprego podem acessar o site da Prefeitura de Ipatinga (http://www.ipatinga.mg.gov.br) e clicar na aba SINE. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (31) 3829-8401.