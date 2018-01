LULA É CONDENADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA NO TRF-4

A condenação do ex-presidente Lula pelo TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) por corrupção, em julgamento em segunda instância nesta quarta-feira, 24 de janeiro, em Porto Alegre (RS) deu-se por encerrada neste momento. Por decisão unânime, os desembargadores João Pedro Gebran Neto (relator do recurso), o presidente da 8ª Turma do Tribunal, desembargador Leandro Paulsen, e Victor Laus, votaram pela manutenção da condenação do líder petista no escândalo do triplex no Guarujá.

Gebran Neto determinou pena final de 12 anos e 1 mês de reclusão e 280 dias-multa para o ex-presidente. Antes, a pena havia sido estipulada pelo juiz Sérgio Moro em 9 anos e seis meses. O desembargador determinou ainda que a execução da pena se dará após os recursos cabíveis no próprio TRF-4.

O ex-presidente Lula já havia sido condenado em primeira instância a 9 anos e 6 meses de prisão pelo juiz federal Sergio Moro, em julho do ano passado. Segundo a denúncia, Lula recebeu da Construtora OAS um apartamento triplex no litoral de São Paulo como propina para favorecer a empresa em contratos com a Petrobras. A defesa de Lula nega e alegou não haver provas contra ele ao recorrer ao TRF-4.

A condenação de Lula fez subir o índice Ibovespa, da Bolsa de Valores de São Paulo. Resultado final do julgamento de Lula no TRF-4: 3 x 0 pela condenação.

Do lado de fora do Tribunal, manifestantes protestam contra e a favor de Lula.