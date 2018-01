LIMÃO E SOL: COMBINAÇÃO QUE CAUSA QUEIMADURAS E MANCHAS

Um dia quente de verão, com aquele Sol gostoso… pede praia! E praia, naquele calorão, pede uma bebida refrescante, que pode ser um suco de limão ou uma caipirinha, que tal? Embora à primeira vista a ideia seja comum e completamente inofensiva, o que quase todo mundo esquece é de tomar os devidos cuidados para evitar manchas e queimaduras causadas pelo suco de limão!

Ao manusear o limão em um local onde recebe a incidência direta do Sol, atente-se para lavar muito bem as mãos (e até os antebraços) com bastante sabão e água corrente. O suco do limão, assim como outras frutas ácidas (como a laranja e o caju, por exemplo), causa a chamada fitofotodermatose, uma queimadura específica que tem origem em uma reação alérgica causada pelo suco ácido na pele ao entrar em contato com os raios ultravioletas do Sol.

COMO ACONTECE?

Assim como outras inflamações, o local fica primeiramente avermelhado, e depois podem ocorrer ardências ou coceiras. O correto é não friccionar a pele lesionada, para não piorar a situação.

O QUE FAZER?

A primeira medida é lavar abundantemente o local com água e sabão (a medida também vale para o rosto e boca, caso tenha ingerido alguma bebida com fruta ácida). Para aliviar o incômodo, vale também fazer compressas com soro fisiológico e chá de camomila. Entretanto, é importante ressaltar que essa é uma medida paliativa, para fazer apenas no momento). Caso forme bolhas no local, nunca estoure!

O QUE NÃO FAZER?

Nunca use métodos que possam piorar a lesão. Por isso, em uma queimadura, jamais aplique leite, clara de ovo ou pasta dental. Nunca friccione o local também, que pode piorar ainda mais a situação.

COMO TRATAR?

Ao chegar ao consultório, o dermatologista fará uma primeira avaliação para saber o nível de queimadura na pele. Na sequência, vai indicar o tratamento mais indicado para evitar o agravamento da queimadura e tratar a pele, curando a região inflamada.

COMO PREVENIR?

– Evite a manipulação de frutas ácidas em contato com o Sol, na praia ou até mesmo na piscina;

– Caso tenha contato com esses alimentos, procure fazê-lo em um local coberto, à sombra. Na sequência, lave com água e sabão as regiões do corpo que estiveram em contato com o sumo da fruta;

– Não se esqueça de usar um protetor solar com fator de proteção adequado ao seu tipo de pele.

Assim que possível, procure um médico dermatologista para avaliar a lesão e fazer o tratamento adequado. Antes de se automedicar, lembre-se de consultar um especialista.