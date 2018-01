JANEIRO BRANCO: CUIDADOS COM A SAÚDE MENTAL EM FOCO

Saúde é um estado de bem-estar que depende tanto do corpo quanto da mente. Por isto, preocupada com a qualidade de vida de seus clientes, colaboradores e parceiros, a Fundação São Francisco Xavier abraçou a campanha Janeiro Branco, que chegou a Minas Gerais em 2014, e tem como objetivo conscientizar as pessoas e instituições sobre a importância da saúde mental e emocional.

Com o tema “Quem cuida da mente, cuida da vida”, o projeto prevê ações de sensibilização e conscientização nas unidades da Fundação. Dando início a campanha, o Grupo de Voluntários realizou, nesta segunda-feira (15), uma ação de distribuição abraços junto aos colaboradores. Estão previstas ainda a distribuição de cartilhas informativas, realização de encontros com o público interno, para falar sobre tema e, ainda, abertura de inscrições especiais para colaboradores no projeto Buscar nas cidades de Ipatinga, BH e Cubatão.

Dados divulgados pelo INSS em 2015 apontam gastos de mais de 4 bilhões de reais para trabalhadores afastados de suas funções. No mesmo período, 220 mil trabalhadores foram diagnosticados com depressão e mais de 80 mil afastaram-se do cargo por transtornos mentais e comportamentais. Conforme estimativa da Organização Mundial da Saúde (OMS), até 2020, a depressão será uma das doenças que mais causa afastamento do emprego.

A psicóloga da FSFX, Emiliane Rodrigues Faria Lannes, conta que o preconceito muitas vezes faz com que o indivíduo não busque apoio profissional adequado. “No ambiente de trabalho, não raramente, as pessoas sofrem de transtornos psicológicos como o estresse e a depressão. É importante receber tratamento adequado nessas situações, mas, em alguns casos, o paciente tem medo de procurar ajuda por medo de represálias”, comenta.

Emiliane explica que a campanha é uma oportunidade de superar esses preconceitos e correr atrás do equilíbrio entre corpo e mente. “O Janeiro Branco é simbólico. Qualquer momento é apropriado para ir em busca da própria saúde mental, mas escolhemos este mês porque as pessoas tem a sensação de um novo começo. A cor escolhida também faz alusão ao tema: o branco representa a paz”, explica.

ABRAÇANDO O JANEIRO BRANCO

A Fundação compreende que o bem-estar tanto dos colaboradores quanto dos clientes é fundamental e, por isso, tem dois projetos para ajuda-los nesse processo de autoconhecimento.

O primeiro deles, o Buscar, é voltado para clientes da Usisaúde maiores de 18 anos. São cinco encontros em grupo com atividades que abordam temas como lidar com a ansiedade, depressão e relacionamentos. Se indicado, os profissionais do projeto podem encaminhar o beneficiário para um atendimento individualizado. Os encontros são ministrados por uma psicóloga e analistas de Promoção da Saúde.

Outra iniciativa da empresa é voltada para a qualidade de vida dos colaboradores. Profissionais atuantes nas diversas unidades da FSFX em Ipatinga, incluindo estagiários e menores aprendizes, têm direito a consultas gratuitas com psicólogos e acompanhamento adequado, por meio do projeto Escutar.

Basta que o colaborador vá até a Saúde Ocupacional, na unidade I do Hospital Márcio Cunha, e agende sua consulta. São cinco sessões de terapia voltadas para o bem-estar laboral e a psicoeducação. Depois destes encontros previstos, caso seja necessário, o colaborador é encaminhado para outras sessões fora do projeto.