IPATINGA TERÁ CURSO PIONEIRO DA CIÊNCIA DA HOMEOPATIA

Homeopatia, yoga, medicina antroposófica, acupuntura, Reike e outras terapias estão em plena expansão de reconhecimento e valorização no Brasil. E Ipatinga acolhe essas práticas, acompanhando a evolução da medicina tradicional e das novas políticas públicas de prevenção no país.

Em 2018, o curso pioneiro da Ciência da Homeopatia chegará em Ipatinga, dando a oportunidade de aperfeiçoamento profissional, em todas as áreas de formação. Desenvolvido pelo Instituto Hahnemann Homeobrás, com sede em Belo Horizonte, os cursos de Extensão Universitária e Pós- graduação oferecem o ensino de vanguarda sobre o tema e aprovado pelo MEC em diversas localidades do Brasil. Em Ipatinga, as aulas estão marcadas para início do mês de março, sendo que as aulas acontecem um final de semana por mês de 08:00 as 18:00hs, no auditório do Hotel Domus, no bairro Cidade Nobre. A pré- inscrição já pode ser realizada pelo site www.homeopatias.com

SERVIÇO

Outras informações sobre o curso podem ser obtidas com a coordenadora no Vale do aço, a Terapeuta Holística Mariângela Nunes pelo whatsapp 9 8827- 6357. Conselhos profissionais, sindicatos e associações podem entrar em contato para realização de parcerias que garantam desconto para seus filiados.