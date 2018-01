HASHI & PÃO DE QUEIJO: LEMBRANÇAS DE UM VELHO JORNALISTA

Por William Saliba

Pela primeira vez, em quase cinco décadas, vejo-me na condição de personagem de uma matéria jornalística. Afinal, abordar os 60 anos da presença japonesa em Minas Gerais em um texto jornalístico, é como narrar parte da minha vida. Assim sendo, vamos à história.

Na minha pré-adolescência em Belo Horizonte, um noticiário da Rádio Itatiaia chamou-me a atenção. O locutor narrava o acordo que acabava de ser firmado entre os Governos de Minas Gerais e do Japão, visando à constituição da Usiminas. Esse dia de 1958 era importante para Minas Gerais, afinal, o acordo selava a primeira parceria econômica entre o Brasil e o Japão para um empreendimento siderúrgico de grande porte. Foi a concretização de um ideal mineiro e do desejo japonês de demonstrar a presença da sua tecnologia no mundo ocidental.

Anos mais tarde, vi meu pai assistindo atentamente à noite, ao telejornal da TV Itacolomi. Era 26 de outubro de 1962. O jornalista apresentava reportagem sobre a inauguração da Usiminas, em Ipatinga. Na tela, em branco e preto, estava sendo exibido o filme no qual o presidente da República, João Goulart, acendia o primeiro alto-forno da usina.

No final de 1963, pouco mais de um ano após a inauguração da Usiminas, meu pai, na época empregado da Mannesman, chegou eufórico à nossa casa. Trazia a notícia de que conseguira emprego na Usiminas, para o qual fora apresentado pelo seu velho amigo, o italiano Vito Gaggiato – saudoso empresário e líder comunitário que dá nome ao Fórum de Ipatinga. Ele iria trabalhar na área de compras da Usiminas e a nossa família deixaria Belo Horizonte, dentro de algumas semanas.

VIDA EM IPATINGA

Quando chegamos a Ipatinga (na época, distrito do Município de Coronel Fabriciano), a Usiminas prosseguia com as obras de construção da siderúrgica e da nova cidade para seus empregados. Fomos morar no Cariru, bairro onde residia a maioria dos enviados japoneses.

Na cidade, fui estudar na Escola Almirante Toyoda. Ipatinga começava então a apresentar para mim um pouco da cultura japonesa. O nome da minha escola era uma homenagem a Teijiro Toyoda, almirante da Marinha Imperial japonesa e um dos incentivadores da construção da Usiminas.

Com o passar dos anos, homenagens eram prestadas pela comunidade de Ipatinga a personalidades japonesas e ao Japão. Além da Escola Estadual Almirante Toyoda, a cidade passou a contar o Ginásio de Judô Makoto Inoue, Parque Aquático Kurosa, Praça Japão, Avenida Kyoshi Tsunawaki, Ginásio Tokinaka Takashi, Auditório Togashi (na área interna da Usiminas) e Praça Natsuo Esaki, entre outros.

A empresa de transporte urbano de passageiros, naquela época, tinha o nome de Sayonara (“adeus”, em japonês) e nas portas dos ônibus havia ideogramas que significavam “embarque” e “desembarque”. As viaturas policiais eram chamadas de “Toyotas”, em alusão aos veículos da marca japonesa utilizados pela polícia, em suas rondas pelas ruas da cidade.

Nippon-Steel, Sumitomo, Kawasaki, Hitachi, C.Itoh, entre outras, eram marcas muito lembradas por nós. O corpo técnico dessas empresas participava ativamente da construção e instalação dos equipamentos da siderúrgica de Ipatinga.

No ano em que minha família chegou a Ipatinga, 1963, a Usiminas concluiu a escola japonesa, depois transformada na Associação Nipo-Brasileira de Ipatinga. Lá são realizadas até hoje aulas de japonês, festas típicas e praticados esportes populares do Japão.

Alguns anos depois, fui estudar no Colégio São Francisco Xavier, onde fiz a minha primeira amizade com um descendente nipônico: Jorge Tahara. A simpatia dele e de toda a sua família me cativou. Passei a conviver com o seu pai Munemi (falecido em julho de 2000), sua mãe Tsuya Tahara (com 94 anos, lúcida, e sempre distribuindo simpatia e delicadeza); e seus irmãos Mauro Noriyuki, Keika, Jorge, Roberto Akio, Júlio e Julieta.

A família Tahara foi uma das pioneiras em Ipatinga. Chegou em julho de 1960. Dona Tsuya, naquela época, era cozinheira do enorme restaurante que funcionava na área hoje ocupada pelo supermercado da Consul, no Cariru. Conhecido por restaurante japonês, ali os enviados japoneses e seus familiares tomavam as suas refeições.

Era sempre prazeroso para mim, ir com meu amigo Jorge Tahara à Casa Esaki – uma mercearia e bar que funcionava no Centro Comercial do Cariru – para comprar o famoso “Yokan”, doce de feijão azuki, uma das delícias da culinária japonesa.

No Bairro Cariru, a então área livre entre os prédios J-21 e J-22 – atualmente ocupada pelo J-23 – era usada no início dos anos 60 para a realização de partidas de softball (uma derivação do basebol que utiliza a bola emborrachada) e de futebol americano. Era para nós uma das atrações de domingo, envolvendo os técnicos japoneses e os adolescentes brasileiros.

No local também, à época, era realizada a Bom-O-Dori – festa típica no Japão, de tradição budista. Durante o evento, celebra-se a memória dos familiares falecidos com danças em grupo e carrega-se lanternas acesas, saudosamente para rememorar a sabedoria dos antepassados. A comemoração atualmente é realizada pela Associação Nipo-Brasileira em sua sede, no mesmo bairro. O festival mereceu na década de 60, matéria de capa de O Cruzeiro – revista de maior circulação no Brasil até o final dos anos 60.

Era expressivo o número de técnicos e familiares japoneses em Ipatinga, no período da construção da Usiminas. A colônia japonesa na cidade contava com aproximadamente 500 famílias. Para se ter uma ideia, na década de 60, todos os moradores do prédio J-22B, no Cariru, eram de origem nipônica.

O PRÍNCIPE E A PRINCESA

Era uma ensolarada quarta-feira, 24 de maio de 1967. Ipatinga parou para receber os herdeiros do Império do Japão. Para nós, estudantes, dia de festa: feriado! Todos recebemos bandeirolas do Brasil e do Japão, feitas de papel, e nos postamos na Avenida Japão, próxima à escola japonesa.

A maioria das crianças estava ansiosa pelo momento de ver um príncipe e uma princesa. Não era conto de fadas. O nobre casal passou e acenou para todos. Nós retribuímos, com as bandeirolas. Eram o príncipe Akihito e a princesa Michiko, simpáticos, sorridentes, que chegavam para o plantio do ipê – ainda hoje frondoso, no local, que celebra e eterniza a passagem de membros da realeza nipônica.

O JORNALISTA E OS JAPONESES

Em 1970, iniciei a minha carreira como jornalista. Depois de alguns anos de atuação em jornal e rádio, fui convidado a prestar serviços na Assessoria de Comunicação da Usiminas, onde passei a conviver diretamente com os executivos e autoridades japonesas que visitavam a siderúrgica. Naquela época, ocupando também o cargo de diretor social da Usipa, acompanhei de perto o intercâmbio técnico-esportivo que a Nippon Steel já oferecia, na área de esportes especializados, ao clube de Ipatinga.

Aliás, a Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC) ainda hoje é uma grande parceria das entidades e clubes esportivos de Ipatinga. No Japão, tem tradição no apoio aos esportes. O grupo empresarial é proprietário do Kashima Antlers FC, clube fundado em 1991, que disputa o campeonato da Japan Professional Football League. A NSSMC também apoia agremiações de destaque do esporte japonês, como o Sakai Blazers, que joga na V Premier League de Voleibol do Japão; o Kamaishi Seawaves, que venceu o campeonato nacional de rugby, consecutivamente, de 1978 a 1983. O NSSMC Judo Club tem 60 anos de história e produziu muitos atletas olímpicos. No basebol, marca presença com apoio ao NSSMC Kazusa Magic, NSSMC Tokai REX, NSSMC Kashima Blue Wings, NSSMC Hirohata e Sharor Muroran.

O PAPEL NA CELULOSE

Em 1973, a Usiminas, atendendo à solicitação dos empreendedores, passou a dar suporte ao processo de viabilidade técnica para implantação de uma empresa de celulose na região do Vale do Aço. Foi numa dessas ocasiões que tive a oportunidade de acompanhar uma equipe técnica da Japan Brazil Paper and Pulp (JBP), a sócia da Vale na recém-fundada Cenibra. Fomos até Belo Oriente, ao local onde seria construída a nova indústria.

Como o mundo dá voltas, em 1976, recebi o convite para integrar o quadro de empregados da Cenibra – que se encontrava ainda em obras. Em meu novo emprego, fui o responsável pela implantação da assessoria de comunicação da empresa. Lá, tive oportunidade de ampliar minha convivência diária com os japoneses, quando fiz boas e duradouras amizades. Conheci o simpático colega Naohiro Doi, que atuava como assessor da Diretoria de Controle da empresa. Hoje, merecidamente, ele ocupa com sucesso, a presidência da Cenibra.

Na Cenibra, além Naohiro Doi, fiz mais dois grandes amigos, enviados pela JBP para prestar serviços à empresa. Não posso me esquecer de Tahashi Kobayashi – que provou pela primeira vez e adorou os pratos árabes feitos pela minha esposa. Outro amigo que me transmitiu muito da cultura nipônica foi o saudoso Shunzo Matsuda. Ele trabalhava ao lado da minha sala. Era um grande intelectual e profundo conhecedor das culturas japonesa e brasileira.

Certo dia levei pães de queijo caseiros, preparados pessoalmente por minha esposa para o meu amigo Matsuda “sam” (senhor, em japonês). Degustamos imediatamente com um cafezinho, lá mesmo, na Cenibra. Encantado com o sabor, Matsuda me pediu a receita. Como não possuo nenhum dote culinário, inventei uma, com o que me vinha na lembrança quando a minha mulher os preparava. Nesse mesmo dia, à noite, em casa, comentei com ela sobre a nossa degustação e levei um “puxão de orelhas”. Tinha passado a receita errada. Se Matsuda fez o pão de queijo e deu certo, não sei. Nunca comentou comigo.

DO IKEBANA À CULINÁRIA

Em 1985, recebi um telefonema da simpática Yoshiko Honda, me indagando se poderia recebê-la juntamente com o seu avô Tikufu Ota, fundador do Centro Cultural Internacional Tikufukai, e sua mãe, Kikuko Inoue, presidente da instituição no Brasil. Foi uma cordial visita dos educadores japoneses à minha casa, numa tarde bem fria. Servimos chocolate quente, o que encantou o professor Ota.

O Centro Cultural Tikufukai é uma instituição voltada para o ensino das artes japonesas, ensinando a adultos e crianças culinária, ikebana, origami, incutindo ao mesmo tempo o espírito de amor e paz entre as pessoas. Foi fundado ao final da Segunda Guerra Mundial pelo educador Tikufu Ota. Suas filhas estenderam o trabalho até o Brasil, criando núcleos do Tikufukai, no Pará, São Paulo e Minas Gerais. Em Ipatinga, a instituição chegou em 1971, por meio da professora Kikuko Inoue. Atualmente, o Tikufukai no Brasil é dirigido por sua filha Yoshiko Honda.

A partir da extensão das atividades do Tikufukai ao Brasil, o pedagogo Tikufu Ota visitava nosso país a cada dois anos. Aos 82 anos de idade, em 8 de agosto de 1992, ele inaugurou, nos jardins do Sindicato dos Metalúrgicos de Ipatinga, a “Pedra Monumental da Amizade”. Logo após, passou mal e veio a falecer, 10 dias depois da inauguração em Ipatinga. Seu corpo foi sepultado no Cemitério da Paz, em área reservada aos pioneiros que auxiliaram na construção da cidade.

Parece contraditório, mas até o início da década de 80, a culinária japonesa não era tão popular como agora no Brasil. Em 1994, a professora Kikuko Inoue nos retribuía o agradável encontro realizado anos antes em minha residência, com um jantar no pequeno restaurante japonês que funcionava junto à sede da Tikufukai, no Bairro Bela Vista. Foi quando recebi minha primeira lição de como comer utilizando o “hashi” (duas pequenas varetas de madeira que substituem o garfo para pegar os alimentos). Acabava de me apaixonar pelos shushis e sashimis, temperados com shoyu e wasabi. Foi amor à primeira vista!

MINAS GANHA CÔNSUL HONORÁRIO

Além da Usiminas, em Ipatinga (da qual a Nippon Steel Sumitomo é a segunda maior acionista), e da Cenibra, em Belo Oriente, novos empreendimentos fortaleceram os laços entre Minas Gerais e o Japão. O estado também recebeu capital e transferência de tecnologia para implantação de projetos agrícolas e industriais em outros municípios mineiros, como o Programa Nipo-Brasileiro para o Desenvolvimento do Cerrado (Prodecer), voltado para exportação de frutas; a fábrica de ferrosilício da Nova Era Silicon, em Nova Era; e a indústria de eletrodomésticos da Panasonic, em Extrema.

Dessa forma, o crescimento das relações econômicas entre Minas e o Japão levou o governo japonês a nomear, em 1999, o então presidente da Usiminas, Rinaldo Campos Soares, Cônsul Honorário do Japão. Rinaldo foi condecorado, em 2004, com a “Ordem do Sol Nascente, Raios de Ouro com Laço”, título concedido pelo Imperador Akihito. Em 2012, o também ex-presidente da Usiminas, Wilson Nélio Brummer, sucede Rinaldo, passando a ocupar o cargo de Cônsul Honorário do Japão em Minas Gerais.

