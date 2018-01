FIM DE SEMANA NO PARQUE ATRAI BOM PÚBLICO

Centenas de pessoas, entre elas muitos estudantes ainda aproveitando as férias escolares, compareceram ao Parque Ipanema, em Ipatinga, neste domingo (7) para curtir a programação de mais um “Fim de Semana no Parque”, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. O evento sempre oferta uma programação especial ao público e, no primeiro final de semana de 2018 não foi diferente. Com um repertório bastante eclético, a música ficou a cargo do grupo regional Alexandre e Banda. Os visitantes também puderam se deliciar com petiscos, refeições e lanches nos quiosques, barracas da Feirarte e food trucks.

Os amantes da arte tiveram ainda a oportunidade de observar e adquirir trabalhos manuais expostos pela Feirarte, Movimento de Mulheres e Casa do Artesão.

Para Rogério Ribeiro, morador do Bairro Veneza, a proposta de deslocamento da Feirarte do Centro da cidade para o Parque Ipanema foi excelente. “Ficou muito legal a Feirarte aqui, com outras opções de entretenimento além do próprio Parque Ipanema. Gostei demais deste evento juntando o útil ao agradável, pois aqui é onde ocorre uma integração com a natureza, tudo está muito bacana”, avaliou.

Rosa Ribeiro, do vizinho município de Santana do Paraíso, comentou: “Eu tinha vindo apenas passear no Parque com os meus filhos, e adorei essa Feira aqui. Acabei almoçando com os meninos e pretendo voltar sempre. Ficou diferente. É um programa e tanto para a família”, disse.