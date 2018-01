FIEMG DEBATE “ESOCIAL E OS IMPACTOS NAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS”

A Federação das Indústrias de Minas Gerais – através da FIEMG Regional Vale do Aço promoverá na próxima quarta-feira, dia 31, a palestra “eSocial e os Impactos nas Atividades Empresariais”, das 8h30 às 10h30, no auditório da entidade, em Ipatinga.

O eSocial é um projeto do Governo Federal que unifica o envio de informações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e fiscais pelo empregador em relação não apenas aos seus empregados, mas também à mão de obra sem vínculo empregatício direto e a outras informações previdenciárias, armazenando-as em um único sistema, denominado Ambiente Nacional do eSocial.

No conteúdo programático, a advogada e especialista em direito do trabalho e direito corporativo, Lídia Barreto de Melo Moreira, abordará as obrigações acessórias que serão substituídas e simplificadas; Impactos nas rotinas do empregador; Obrigações na geração das informações: Empregador x Contabilidade; Penalidades, dentre outras temáticas.

As inscrições para a palestra poderão ser realizadas através do sympla no link https://www.sympla.com.br/e-social-impactos-nas-atividades-empresariais__227889

O valor do investimento é R$ 22,00 para empresas associadas aos sindicatos (Sindimiva, Sinpava, Sindivest, Sinduscon e Sime) e R$ 33,00 para empresas não associadas.

Informações através do telefone 3822-1414 ou email regiona-va@fiemg.com.br