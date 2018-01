FESTIVAL DE VERÃO VALE DO AÇO CONTARÁ COM MAIS DE 60 ATRAÇÕES

A terceira edição do Festival de Verão Vale do Aço 2018 vai oferecer diversão para todos os públicos com mais de 60 atrações diversificadas. A programação será realizada no Centro Cultural Usiminas e Teatro Zélia Olguin, entre os dias 17 de janeiro e 11 de março.

Teatro, dança, exposições, música, oficinas gratuitas e um espaço com jogos pedagógicos são as atrações em cartaz neste evento que já integra o calendário cultural e turístico da Região Metropolitana. O festival tem o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

ATRAÇÕES

Realizado pelo Instituto Cultural Usiminas, o Festival de Verão terá apresentações regionais e de outros estados brasileiros. A seleção das atrações foi feita por uma comissão que avaliou as propostas encaminhadas por meio do edital do evento. O número de grupos inscritos, mais uma vez, superou os candidatos do ano anterior.

A diretora do Instituto Cultural Usiminas, Penélope Portugal, afirma que a peomoção desperta a cada ano que passa, mais interesse em produções locais e nacionais. “Recebemos propostas de várias regiões do Brasil e procuramos fazer uma seleção que ofereça ao público uma programação de qualidade e diversificada. O Festival de Verão é uma importante vitrine para talentos de todo o país, além de ser opção de lazer com qualidade para a região”, declara a diretora.

A atração de abertura do Festival de Verão Vale do Aço será a banda “Trios” no dia 17 de janeiro, no Teatro do Centro Cultural Usiminas, às 20h, e a programação segue até o dia 11 de março. As vendas de ingressos para todos os eventos do Festival começam no dia 9 de janeiro em diversos pontos de venda e pelo site eventim.com.br.

OFICINAS

O Festival de Verão oferecerá 13 oficinas, com temas variados: desenhos, confecção de mandalas, bordado, teatro, dança, canto, interpretação e forma lúdica, produção de formas e cenários. Os interessados em participar devem se inscrever pelo telefone: 31.3824.3731. Além das oficinas será montado no Jardim Externo do Centro Cultural Usiminas, um espaço especial com jogos pedagógicos para o público.

Serão realizadas duas exposições, com visitação gratuita. Na galeria do Teatro Zélia Olguin, os artistas Deborah Carla Gomes Lima Oliveira e Jefferson Cobert Gomes Lima, de Minas Gerais, vão apresentar um trabalho feito de papel machê, a exposição “Rostos e formas – marcas e histórias”, retrata povos, culturas e a história de épocas (máscaras), entre os dias 17 de janeiro e 11 de março.

A exposição “Bem Bordado” mostra obras criadas a partir da provocação feita pelo designer gráfico Hérique Assis e a estilista visual Vanuza Bárbara a artistas locais. A exposição apresenta uma identidade gráfica para a região por meio das obras elaboradas a partir de materiais alternativos vinculados ao conceito de sustentabilidade. Ela será no Foyer do Centro Cultural Usiminas, entre 17 de janeiro e 5 de março.

Serviço

A programação completa do Festival de Verão pode ser acessada no site www.institutoculturalusiminas.com. Mais informações: 31.3822.3031.