FESTIVAL DE VERÃO VALE DO AÇO AGITA O FINAL DE SEMANA

Apresentações de comédia, dança e música fazem parte das atrações deste fim de semana no Festival de Verão Vale do Aço 2018. O evento realizado pelo Instituto Cultural Usiminas iniciou no dia 17 de janeiro e segue até o dia 11 de março com uma extensa programação cultural. Nesta sexta-feira (26/1), sábado (27/1) e domingo (28/1), seis atrações movimentarão o Teatro Zélia Olguin e o Teatro do Centro Cultural Usiminas com ingressos promocionais no valor de R$15,00, até 2 horas antes dos espetáculos, além de das exposições e oficinas que são gratuitas. Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias do Centro Cultural Usiminas, Teatro Zélia Olguin, Shopping Vale do Aço, Hospital Márcio Cunha Unidade I, Hiperconsul e Internet – www.eventim.com.br. O Festival tem o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

A primeira atração é o espetáculo “A Sogra”, de João Sabará (RJ), nesta sexta-feira (26/1). A peça em cartaz no Teatro do Centro Cultural Usiminas, às 20h, traz confusões de Dona Adelaide ao ter que receber em casa sua “querida” nora. Após o casamento de seu filho, Dona Adelaide declara guerra e, agora, com a suposta gravidez, ela pretende fazer de tudo para desmascarar a nora e ter o único filho de volta em casa. O ator João Sabará espera que o grupo arranque muitas risadas do público. “Até junho estaremos em 30 cidades mineiras. E Ipatinga promete muitas gargalhadas no Teatro do Centro Cultural Usiminas com o nosso espetáculo”.

Também na sexta-feira (26/1), às 20h, o Teatro Zélia Olguin recebe o “Show à brasileira, com Liz Eulália”, da DLP Áudio Música (MG). A Cantora estará acompanhada de músicos locais, com repertório de música brasileira com arranjos inéditos. Liz Eulália promete uma apresentação diferente e emocionante, destacando o repertorio da música nacional. “Um Show imperdível com muita alegria, repertório lindo homenageando o Brasil e o nosso povo, com convidados especiais, grandes músicos, cenário de Rogerio Terra, figurino de Vanusa Bárbara, entre outras surpresas. Com muito carinho, sons e cores, esperamos todos para este maravilhoso espetáculo que será gravado em áudio e vídeo”.

Na tarde do sábado (27/1), no Teatro do Centro Cultural Usiminas, haverá muita diversão com a comédia “O Maior Menor Palhaço do Mundo”, do Circo Teatro Fool (MG), às 17h. O espetáculo apresenta todos os personagens do imaginário circense que ganham vida na pele do palhaço “Petit Gatão”. O ator e produtor da peça, Luis Yuner destaca que é sempre importante atuar no Vale do Aço. “Para o Circo Fool é um honra brindar nossos 11 anos em Ipatinga. Somos daqui, e é aqui que “O Maior Menor Palhaço do Mundo” faz história”.

Na noite do sábado (27/1), às 20h, o palco do Teatro do Centro Cultural Usiminas recebe o espetáculo A Comédia das Encalhadas “Um Bolo de Casamento” do Espaço Cultural Casa Laboratório (MG). A peça conta a história de Lindaurea, que após escrever todas as páginas do diário sexual dela, encontrou um príncipe encantado e resolveu se casar. Para compartilhar a noite e dividir a conta do cerimonial, ela convida sua prima Deusarina. O ator, Diego Martins que interpreta Lindaurea faz o convite para que as pessoas venham assistir a peça. “Esperamos que o público se divirta com as mais engraçadas situações que acontecem antes, durante e após o casamento. Assista agora ou cálice para sempre”.

Também no sábado (27/1), o Teatro Zélia Olguin recebe muita música com “Ellas Rock”, da Inamara & Cia do Rock (MG), às 20h. A banda Inamara e Cia do Rock se apresenta no Vale do Aço desde 2015 com um repertório de clássicos do rock. Com um vocal feminino, as versões das canções interpretadas por mulheres do cenário do rock sempre foram os pontos altos das apresentações. “Pegamos o que temos de melhor e levamos para o palco. O espetáculo está sendo preparado com muito carinho. O público pode esperar muito rock and roll, músicas incríveis e interpretação de melhor qualidade. Vai ser de arrepiar”, afirma Inamara Santos, vocalista da banda.

No domingo (28/1), o grupo de dança Fito Cia (MG) se apresenta no Teatro do Centro Cultural Usiminas, às 20h, com o espetáculo “Rito”. A peça é um encontro com o sagrado. Inspirado na espiritualidade afro-brasileira, a obra apresenta a musicalidade, os movimentos e as festividades do nosso povo através de um espetáculo sensorial e místico.

A programação completa do Festival de Verão Vale do Aço 2018 pode ser acessada no site www.institutoculturalusiminas.com. Mais informações: 31.3822.3031.

Serviço – Festival de Verão Vale do Aço 2018

17/1 a 11/3

Exposição: Rostos e forma, “marcas e histórias”

Local: Teatro Zélia Olguin

Horário: 2 horas antes dos espetáculos em cartaz

17/1 a 11/3

Exposição: Bem bordado

Local: Foyer do Centro Cultural Usiminas

Horário: Terça a sábado, das 10h às 21h

26/1

Oficina: Fadicidade – Projeto Bem Bordado

Local: Jardim Externo do Cetro Cultural Usiminas

Horário: 15h

Entrada franca mediante agendamento na Ação Educativa: (31) 3824-3731

27/01

Oficina de Latas Decoradas

Local: Jardim Externo do Cetro Cultural Usiminas

Horário: 15h

Entrada franca mediante agendamento na Ação Educativa: (31) 3824-3731

26/1

A Sogra

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 20h

Classificação: 12 anos

Ingressos: R$ 30 (inteira) R$ 15 (meia estendida)

26/1

Show à Brasileira, com Liz Eulália

Local: Teatro Zélia Olguin

Horário: 20h

Classificação: livre

Ingressos: R$ 30 (inteira) R$ 15 (meia estendida)

27/1

O Maior Menor Palhaço do Mundo

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 17h

Classificação: livre

Ingressos: R$ 30 (inteira) R$ 15 (meia estendida)

27/1

A Comédia das Encalhadas “Um Bolo de Casamento”

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 20h

Classificação: 12 anos

Ingressos: R$ 30 (inteira) R$ 15 (meia estendida)

27/01

Ellas Rock

Local: Teatro Zélia Olguin

Horário: 20h

Classificação: livre

Ingressos: R$ 30 (inteira) R$ 15 (meia estendida)

28/1

Rito

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 20h

Classificação: livre

Ingressos: R$ 30 (inteira) R$ 15 (meia)