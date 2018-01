FESTA DOS 69 ANOS DE FABRICIANO: ESTRUTURA COMEÇA A SER MONTADA

Começou nesta quarta-feira, 17, na Praça da Bíblia no distrito de Melo Viana, a preparação da estrutura para as festividades em comemoração ao aniversário de 69 anos de emancipação politico administrativa do município de Coronel Fabriciano. O evento será nos próximos dias 19, 20 e 21 de janeiro com uma programação especial. Um megapalco que vai receber o show “Minas ao Luar” com Bráulio e Ricardo e Relber e Allan em uma parceria do Sesc e Sindcomércio, começou a ser montado e vai ser também utilizado para as demais apresentações.

A gerente de Mobilidade Urbana e Transporte, Graziela Pereira, explica que os preparativos envolvem também a organização do trânsito que foi parcialmente alterado para montagem de toda a estrutura. O cruzamento da Avenida Magalhães Pinto com Rua Maria de Lourdes de Jesus já foi interditado até domingo às 18h. “Nossos agentes de trânsito ficarão no local para orientar os motoristas”, explicou.

LIMPEZA

A Vina, concessionária do serviço de limpeza também começou um trabalho de varrição, pintura de meio fio e poda de árvores do local da festa e nas ruas do enetorno da Praça da Bíblia. “Todos os dias após o evento uma equipe já está escalada para realizar toda limpeza”, garantiu a gerente de limpeza pública da prefeitura, Aline Marques.

ACESSIBILIDADE

Para garantir a participação das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida serão reservadas vagas de estacionamento em locais mais próximos da área do evento, mesas e serão instalados banheiros adaptados. Também haverá tradução em LIBRAS para os surdos durante todo o evento.

SEGURANÇA

A Polícia Militar já montou um esquema de segurança para os dias do evento. Segundo o major Luiz Magalhães sub-comandante do 58º Batalhão da Policia Militar de Fabriciano “Montamos uma estratégia de policiamento que vai contar com corredores de segurança, policiais em todas as extremidades do local, policiais sem fardas, viaturas, motocicletas. Estaremos presentes todos os dias para garantir o bem estar do público presente”, disse. A Polícia Militar também realizará blitz da Lei Seca. A orientação é que as pessoas busquem outras alternativas de transporte como coletivos, táxis, etc.

PARCERIAS

O evento é uma realização da Prefeitura de Coronel Fabriciano, por meio da Secretaria de Governança de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura, em parceria com o SESC, Sindcomércio Vale do Aço, Inter TV dos Vales, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Destino Turístico Vale do Aço. Conta ainda com o patrocínio da Premially, NovoNet, Nilza Rodrigues e Padaria Dengosa.