FABRICIANO: SERVIDORES APROVADOS NO CONCURSO DE 2014 TOMAM POSSE

A Prefeitura de Coronel Fabriciano, por meio da Secretaria de Governança Educacional, realizou na noite dessa segunda-feira, 29, às 19h, no Hotel Metropolitano, a cerimônia de posse dos 24 diretores, 15 vice-diretores das escolas municipais e CMEIs, além de 76 servidores da educação do concurso realizado em 2014.

Os dirigentes das 24 unidades escolares do município foram eleitos pela comunidade escolar, pais e alunos da Educação para Jovens e Adultos (EJA) em dezembro de 2017. “O diretor e o vice, juntamente com os funcionários que foram efetivados são pessoas importantes para o bom funcionamento da escola. São profissionais qualificados e que irão atender a demanda do município, contribuindo para uma educação de qualidade”, disse o Secretário de Governança Educacional, Carlos Alberto Serra Negra.

A professora Dilcineia Rosa de Melo Satller assume a gestão da Escola Municipal Maria da Penha Lima, no bairro Morada do Vale. “Sei que tenho muito trabalho pela frente. É um desafio que aceitei com muito prazer, e vou me dedicar ao máximo”, disse.

Na oportunidade, 76 servidores que prestaram concurso público em 2014 (editais 003/14 e 004/14), foram convocados para preencher vagas oferecidas na área da educação. Durante a solenidade, o prefeito, Marcos Vinícius, falou sobre os investimentos na educação em Fabriciano. “ O concurso foi feito na gestão passada, em 2014, e os profissionais não tomaram posse. Nossa gestão é democrática e preocupada com melhorias na qualidade da educação. Estamos investindo e empenhados em oferecer o melhor para os alunos”, disse Marcos.

Sarah Maria de Souza Freitas foi convocada para a vaga de auxiliar de serviços gerais e comemorou a oportunidade. “Fiz o concurso há 4 anos. Já tinha desistido quando recebi a ligação e meu coração explodiu de emoção. Meu voto não foi em vão. A nova administração realmente está fazendo a diferença em Fabriciano”, conclui.