FABRICIANO COMEMORA SUCESSO DO MUTIRÃO DE CIRURGIAS DE CATARATA

A Prefeitura de Coronel Fabriciano, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e o Hospital Dr. José Maria Morais, realizaram 233 procedimentos durante o 1º. Mutirão de Cirurgias de Catarata, dias 09, 10 e 11 janeiro. Ao todo, 262 pacientes foram agendados, mas alguns casos foram revistos com a equipe médica. No primeiro dia foram 105 cirurgias, no segundo, 109 e no terceiro, 19 intervenções cirúrgicas. Todos os procedimentos foram realizados dentro da norma técnica recomendada pelo Ministério da Saúde.

Para o prefeito, Dr. Marcos Vinicius, a boa gestão dos recursos foi fundamental para realização do mutirão e para que o cidadão consiga ter uma qualidade de vida melhor. “O que nós fizemos foi um pequeno gesto que mostra que o poder público pode ser eficiente e competente. Temos muitos parceiros, nesse mutirão, mas foram fundamentais as emendas parlamentares do Deputado Federal Domingos Sávio e do Senador Aécio Neves, ambas de R$300 mil reais. Agora vamos partir para a segunda etapa das cirurgias”, afirma.

PRÓXIMA FASE

De acordo com o Secretário Municipal de Saúde, Ricardo Cacau, a segunda etapa do mutirão de cirurgias de catarata já está sendo organizada pela secretaria e acontecerá nos próximos meses. “Nos sentimos horados em receber o retorno da população. Temos trabalhado efetivamente para atender os pacientes com qualidade, acolhimento e respeito aos moradores de Coronel Fabriciano”, afirma Cacau.

Para realizar o procedimento, os munícipes devem comparecer nas Unidades Básicas de Saúde mais próximas, consultar com o clínico geral. Após, o paciente será encaminhado ao especialista; realiza os exames pré-operatórios e em seguida entra para o cadastro da segunda etapa do mutirão.

HJMM

As cirurgias foram realizadas no Hospital Dr. José Maria Morais, que tem se mantido com verbas da Prefeitura e do Governo Federal, já que a dívida do Estado de Minas Gerais está chegando a 5 milhões de reais. “O Hospital é do Governo do Estado e o município faz a gestão dos recursos. Mas os recursos não estão chegando, o Estado nos deve mais de 4 milhões de reais e a 5ª parcela já está para vencer. Mesmo assim estamos avançando, temos consciência da importância do HJMM para o município e da importância para a comunidade e vamos investir cada vez mais para que o hospital seja de excelência”, conclui o prefeito Dr. Marcos Vinicius.