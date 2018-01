ENGENHEIROS DA USIMINAS RECEBEM CERTIFICADO INTERNACIONAL

A competência técnica da Usiminas é um dos atributos reconhecidos pelo mercado. Esse diferencial é resultado dos esforços de treinamento e capacitação promovidos pela empresa e também fruto do afinco e dedicação dos colaboradores. O mais recente exemplo dessa atuação foi a certificação internacional concedida pela American Society for Quality – ASQ a 23 Engenheiros das Usinas de Ipatinga e Cubatão, Usiminas Mecânica e Sede Belo Horizonte.

A ASQ – American Society for Quality é reconhecida em todo o mundo e obter sua certificação sinaliza ao mercado a opção pela qualidade e melhoria contínua do processo. A Usiminas com o objetivo de fortalecer seu Sistema de Gestão de Qualidade decidiu sair na frente e desde 1989 oferece o curso de Formação de Engenheiros da Qualidade visando à certificação. “O corpo de conhecimento para formação em Engenharia da Qualidade pela American Society for Quality – ASQ reflete as práticas desenvolvidas nas maiores e melhores empresas do mundo. Assim, o profissional certificado com Certified Quality Engineer – CQE possui um diferencial no desenvolvimento de projetos e solução de problemas de grande complexidade”, considera o coordenador-geral do curso de Formação de Engenheiros da Qualidade, Paulo Rogério Correa de Oliveira.

Na Usiminas, todo o processo de formação desses profissionais é realizado com recursos internos, planejado pelos coordenadores da Garantia da Qualidade, em parceria da área de Recursos Humanos – RH. As aulas são ministradas por profissionais da própria Usiminas, engenheiros da Qualidade aprovados na ASQ em anos anteriores. A iniciativa tem se mostrado eficaz e o resultado coloca a Usiminas como a empresa com o maior quadro de Engenheiros da Qualidade certificados pela American Society for Quality no Brasil, com 288 profissionais com expertise na avaliação e controle da qualidade de produtos e serviços.