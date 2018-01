DOMINGO: NOVAS ATRAÇÕES NO FIM DE SEMANA NO PARQUE

O “FIM DE SEMANA NO PARQUE” do próximo domingo (14), promovido pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Ipatinga, já entra no ritmo do carnaval. O evento, que começa às 9h e se estende até às 18h, promete muito entretenimento.

Como atração musical, o evento terá apresentação da Bateria do grupo Okolofé do Samba. O tradicional show da Feirarte fica por conta da banda Os Ferreira, com muito pop rock e MPB.

NOVIDADES

Em parceria com a faculdade Doctum o “FIM DE SEMANA NO PARQUE” oferecerá gratuitamente jogos cognitivos para crianças e adolescentes e aferição de pressão para todas as idades.

Além disso, o evento oferta uma gastronomia bastante diversa, comidas típicas nos quiosques, barracas da Feirarte, food trucks e as exposições de artesanato com os trabalhos do Movimento de Mulheres, da Casa do Artesão e do Ipatinga Rural Roteiro Turístico.

ATENÇÃO

A avenida Roberto Burle Marx, no Parque Ipanema, voltará a ser inteiramente reservada, no trecho entre o bairro Novo Cruzeiro e o estádio Ipatingão no sábado (13) a partir das 16h, para a circulação de pessoas no local.