COZINHA COMUNITÁRIA DE FABRICIANO RECEBE CAFÉ COM PROSA

A Prefeitura de Coronel Fabriciano, por meio da Secretaria de Governança de Assistência Social, realizou na tarde dessa quinta-feira, 25, o Café com Prosa para os beneficiários dos Serviços de Convivência e Cozinha Comunitária. O encontro teve como objetivo dialogar com a comunidade e esclarecer dúvidas sobre o Cadastro Único, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV, Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, Centro Pop e as mudanças no acesso à Cozinha Comunitária.

O Café com Prosa foi criado para que a comunidade que necessita dos programas e projetos do município e do governo entenda como participar, o que fazer e qual entidade procurar. São ofertados projetos para a melhoria da segurança alimentar e nutricional e Serviços de Convivência e fortalecimento de vínculos para a população.

A Cozinha Comunitária tem atendimento de segunda a sexta-feira, das 11 às 13 horas. As refeições são disponibilizadas para pessoas de baixa renda, trabalhadores informais, estudantes, idosos, comunidade local e assistidos do Centro Pop. São ofertadas, diariamente, cerca de 250 refeições. Toda alimentação é preparada por uma equipe composta por uma nutricionista, uma cozinheira e quatro auxiliares. O cardápio é diversificado e baseado nas refeições servidas nas escolas da rede municipal. No caso de a família não ter condição financeira de se alimentar, a Cozinha Comunitária oferece a alimentação gratuita, através de acompanhamento pela equipe do CRAS.

José Fernandes, morador do bairro São Domingos, freqüenta a Cozinha Comunitária sempre que pode e fala dos benefícios que o hábito trouxe. “Além da economia de dinheiro e tempo, minha saúde melhorou muito; antes eu comia em alguns restaurantes que a comida não tinha uma qualidade tão boa quanto essa e acabava afetando minha saúde. Hoje eu almoço aqui e ainda levo um marmitex para jantar. Agradeço muito quem criou o serviço,” conclui.

MUDANÇAS

A partir do mês de fevereiro, serão estabelecidas novas normas para que as famílias possam acessar a Cozinha Comunitária. Primeiramente, elas devem procurar o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS mais próximo da sua residência para ser inserida no Cadastro Único, obedecendo ao critério da renda familiar até três salários mínimos ou até meio salário mínimo por pessoa do núcleo familiar. O público que utiliza a Cozinha está sendo orientado sobre as mudanças desde dezembro.

“O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional- COMSEA percebeu a necessidade de realizar um cadastro, visando adequar e inserir as pessoas que estão vivenciando situações de insegurança alimentar, assim, assume o lugar de Cozinha Comunitária para o público prioritário da Assistência Social. Estamos usando este mês de janeiro para orientar as famílias, ” explica a Supervisora da Proteção Alimentar e Nutricional, Elaine Cristina Miranda.