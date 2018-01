COPASA ESCLARECE FALTA DE ÁGUA EM FABRICIANO

A falta de água em vários bairros de Coronel Fabriciano foi a principal pauta de uma reunião realizada na tarde desta segunda-feira, 29, entre a administração municipal e representantes regionais da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA e legislativo. Segundo a empresa, a falta d’água foi provocada por necessidade de manutenção no sistema. “Foi uma manutenção corretiva e emergencial em razão de uma falha operacional em um dos poços que fornecem água para Fabriciano, mas o problema já foi sanado”, explicou o Superintendente Regional da Copasa, Albino Campos.

Nos últimos dias, a prefeitura recebeu reclamações de centenas de pessoas, indignadas com a falha no abastecimento. O representante da empresa na região garantiu ainda que todas as informações levantadas e apontadas durante a reunião serão avaliadas, discutidas e encaminhadas às empresas contratadas pela Copasa para que possam ser feitos os reparos necessários.

Durante a reunião, cada vereador apresentou demandas da comunidade e reclamações dos bairros em relação aos serviços prestados pela companhia, como: obras inacabadas em vias públicas, falta de rede esgoto, entupimentos de redes dentre outros problemas. Segundo o Presidente da Câmara, Luciano Lugão, foi uma reunião positiva e a empresa terá que cumprir o compromisso que possui com o município. “Foi uma ótima oportunidade de cobrar da Copasa a realização de serviços que não vem sendo realizados. Intimamos a empresa a cumprir todos os serviços prestados e, se ela não fizer, pretendemos rever o contrato existente com a prefeitura”, disse.

COMISSÃO

Como encaminhamento da reunião foi formada uma comissão do executivo e legislativo para fiscalizar o serviço prestado pela Copasa no município. “Já há algum tempo vínhamos avisando a empresa sobre os problemas em Fabriciano, principalmente sobre a falta d’água e a captação do esgoto dentre outros serviços. Nos surpreendeu a Copasa dizer que não tinha conhecimento de várias demandas. Diante disso, pretendemos tratar a empresa dentro da lei, no que diz respeito ao contrato com o município. Exigimos que ela garanta respeito e qualidade nos serviços aos nossos munícipes”, concluiu o prefeito, Marcos Vinicius.