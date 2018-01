CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE IPATINGA RECEBE INSCRIÇÕES

Está marcada para a próxima quinta-feira (8), às 9h, no 7º andar da Prefeitura de Ipatinga, a eleição do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito (CMTT). O cadastramento dos representantes de entidades interessados em participar do processo de escolha poderá ser feito na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), no 5º andar da PMI. O prazo vai até às 18h de sexta-feira (2), e os registros são feitos a partir do meio-dia.

O Conselho é um órgão consultivo, propositivo e deliberativo, vinculado à Sesuma, e tem por finalidade garantir a gestão democrática do Sistema Municipal de Transporte e Trânsito, que compreende o transporte coletivo de passageiros, seletivo, especial e individual, as vias de circulação, o controle e organização do trânsito, a estrutura operacional, os mecanismos de regulamentação e o transporte de cargas.

“Todas as mudanças relacionadas ao trânsito em Ipatinga passam pelo Conselho. Também é de sua competência promover a participação da população e seus segmentos sociais na gestão do sistema de transporte e trânsito, além de orientar, cooperar e executar a fiscalização nos programas e projetos ligados ao setor. Por isso é tão importante essa participação das entidades ligadas à sociedade civil”, comenta o secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente e também presidente do CMTT, Gilmar Luciano Alves.

DOCUMENTOS

A inscrição pode ser feita por qualquer entidade legalmente constituída e sediada no município, desde que comprove pelo menos um ano de efetivo funcionamento. Os documentos exigidos para o cadastramento são: ata de fundação da entidade; ata de constituição da atual diretoria; estatuto da entidade; Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) e o requerimento assinado pelo presidente da entidade indicando dois delegados que poderão votar e ser votados na eleição.

O Conselho Municipal de Transporte e Trânsito de Ipatinga é composto por 14 membros titulares e 14 suplentes, sendo quatro representantes do Poder Público Municipal, dois das instituições estaduais de trânsito no município e seis dos usuários, eleitos através das entidades organizadas e contempladas as grandes regiões do transporte coletivo do município.