CONHEÇA CINCO ALIMENTOS QUE AUXILIAM A COMBATER O ESTRESSE

Pesquisa realizada pela Associação do Controle ao Estresse atestou que a população brasileira é a segunda mais estressada do mundo, perdendo apenas para a japonesa. O estudo ainda demostrou que 70% dos entrevistados culpam o trabalho pelo problema. No entanto, apesar do dado alarmante, a boa notícia é que o estresse pode ser minimizado pela combinação entre alimentação saudável, prática de atividades físicas e uma boa noite de sono.

“A química de alguns alimentos pode alterar a produção de substâncias que são responsáveis por transmitir impulsos nervosos no cérebro, portanto, o que comemos interfere diretamente em nosso humor”, explica Cyntia Maureen, nutricionista e consultora da Superbom, empresa alimentícia especializada na fabricação de produtos saudáveis. Entre as opções que devem ser evitadas, ela destaca o café, chás-preto ou verde, chocolate, álcool, gorduras, frituras e os carboidratos refinados.

E quais seriam os alimentos que auxiliam a combater a enfermidade? Abaixo, a especialista revela alguns deles.

BANANA

A banana possui substâncias como triptofano, vitamina B6, magnésio e potássio. “Elas estimulam a produção de serotonina, hormônio responsável por induzir o sentimento de bem-estar, e, consequentemente, ajudam a diminuir ansiedade e irritação”, explica a nutricionista.

ALFACE

Cyntia conta que o alface contém grande quantidade de lactucina e lactupicrina na composição. “Essas substâncias, presentes no talo do alimento, atuam como calmantes e relaxantes naturais”, esclarece.

FRUTAS CÍTRICAS



De acordo com a especialista, como são ricas em vitamina C, as frutas cítricas reduzem a liberação do cortisol, conhecido como hormônio do estresse. “Limão, morango, laranja e tangerina estão entre as principais fontes”, destaca.

LEGUMINOSAS

São eficazes no combate ao estresse, pois, assim como a banana, apresentam elevados níveis de triptofano. “Soja, feijão, lentilha, fava e grão de bico são alguns exemplos de leguminosas”.

ALHO

Por fim, a consultora da Superbom lembra que entre os diversos benefícios à saúde oferecidos pelo alho está o combate ao estresse. “O alimento tem essa característica porque possui vitaminas do complexo B, C e aminoácidos, que limpam as toxinas impulsionadoras do estresse”, conclui.