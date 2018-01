COMO SABER SE O SEU COMPUTADOR OU SMARTPHONE ESTÁ COM VÍRUS

Como desconfiar que os nossos dispositivos estão infectados por vírus ou malwares? Quais os sintomas? Como não confundir esses sintomas com outros problemas de hardware ou com as nossas configurações? Como comprovar e, melhor ainda, solucionar os problemas dos nossos computadores e smartphones?

Independentemente do sistema operacional ou dos aplicativos que você usa, deve haver um jeito de resolver essas dúvidas. Hoje, queremos apresentar alguns elementos para que você possa tirar as suas próprias conclusões e, em alguns casos, resolver o problema dos seus amigos e familiares.

QUAIS OS SINAIS DE QUE O MEU DISPOSITIVO FOI INFECTADO?

Não existem regras fixas que sempre se aplicam a todos os aparelhos, mas você pode desconfiar que o seu dispositivo foi comprometido se algum dos sintomas abaixo aparecer. Siga nossas dicas para resolver os problemas.

O seu aplicativo de segurança (antivírus) está desligado e você não sabe quem fez isso. Repare a sua instalação ou faça uma nova instalação para ver se corrige o problema. No caso do seu smartphone, faça um escaneamento completo com o seu antivírus e siga as instruções na tela.

Você recebe mensagens estranhas solicitando o pagamento de um resgate para recuperar seus arquivos ou o acesso ao seu dispositivo. A mensagem não desaparece depois que você reinicia o aparelho. Você pode ter sido vítima de ransomwares. Alguns antivírus fornece ferramentas gratuitas para você recuperar os seus arquivos sem ter de pagar o resgate. No caso dos dispositivos mobile, faça uma limpeza completa do seu dispositivo com um antivírus de confiança.

Você recebe muitas mensagens pop-ups que saltam na sua tela de tempos em tempos. Propagandas insistentes ou pornográficas são sinal de contaminação por adwares. Faça um escaneamento completo ou até mesmo um escaneamento antes de o Windows reiniciar.

Suas senhas não funcionam mais e (alguns) sites informam que você precisa trocá-las. Invasão de contas e vazamentos de senhas são cada vez mais comuns. No Windows, Mac, iPhone ou Android, instale um gerenciador gratuito e automático de senhas, alterando todas aquelas senhas que podem ter vazado na internet.

Aparecem postagens nas suas redes sociais que você não postou. Algum amigo ou amiga informa que achou muito estranho uma postagem sua. Pode acontecer se você não configurou corretamente as contas das suas redes sociais. Se precisar trocar suas senhas, use o Avast Passwords e, a partir de agora, use a autenticação por 2-fatores sempre que estiver disponível.

Seus amigos dizem que estão recebendo spam de você, via email ou mensagens nas redes sociais, e você não enviou nada para eles. São casos semelhantes ao item anterior: proteja suas contas online.

Aparecem programas que você não instalou e não se lembra de ter autorizado a instalação. Para se financiarem, programas gratuitos podem oferecer outros aplicativos. Não instale rapidamente nenhum programa, mas acompanhe e leia com atenção as telas de instalação. Se algo não estiver de acordo, vá às opções de aplicativos e desinstale os que você não deseja.

Programas se “atualizam” do nada ou os seus ícones não aparecem em lugar nenhum. Também não aparecem na sua lista de aplicativos e você não sabe como desinstalá-los. Isso é comum quando os malwares tentam se “esconder” no seu dispositivo. Um escaneamento inteligente no Windows (ou, se necessário um escaneamento completo ao reiniciar) ou no seu smartphone pode ajudar a limpar o seu aparelho.

Ao fazer uma pesquisa no seu navegador, você vê uma lista de sites “estranhos”, vendendo produtos e serviços. O sequestro do mecanismo de pesquisa é um sintoma muito comum de adwares e spywares. Novamente, escaneie seu aparelho ou, no caso do Windows, você pode baixar o Browser Cleanup.

A página inicial do seu navegador agora é outra, ou apareceu uma barra de ferramentas do nada no seu navegador. Valem as mesmas dicas do item anterior. Em alguns casos, a barra de ferramentas “volta” a aparecer depois que você reinicia o computador.

O seu mouse se move sozinho ou janelas “somem”. Alguns malwares alteram as configurações padrão do Windows. Se mesmo depois de usar as ferramentas do próprio Windows para corrigi-lo isso continuar a acontecer, recomendamos que você solicite ajuda técnica.

Clico em um link e sou mandado “para outro lugar”. Pode ter havido um sequestro do seu DNS. Também pode haver algum problema no seu roteador.

Meu aparelho está lento! Bem, deixamos para o final um dos diagnósticos mais difíceis. Quase todo “problema” pode deixar nossos aparelhos lentos. Muitas vezes, a velocidade do Wi-Fi é a culpada: o aparelho “pede” uma informação e ela demora para ser baixada.

Outras vezes, pode existir um conflito de aplicativos no seu computador ou no seu smartphone: use apenas um antivírus em cada aparelho ou eles vão “brigar” entre si para proteger o aparelho. Outra providência é uma limpeza do dispositivo: o aplicativo Cleanup remove o lixo do seu dispositivo Windows, Mac ou Android e arruma tudo (no Registro e nas configurações) para que ele fique funcionando como novo.