COMÉDIA, MÚSICA E CINEMA SÃO ATRAÇÕES NO FESTIVAL DE VERÃO DO VALE DO AÇO

A terceira semana do Festival de Verão Vale do Aço 2018 está repleta de atrações para todos os públicos. Realizada pelo Instituto Cultural Usiminas, a programação teve início no dia 17 de janeiro e segue até o dia 11 de março com oficinas, exposições, uma tenda com jogos pedagógicos e espetáculos com ingressos a R$ 15 até 2 horas antes do evento. O público pode comprar os ingressos de toda a programação do Festival nas Bilheterias do Centro Cultural Usiminas e Bilheteria do Teatro Zélia Olguin, Shopping Vale do Aço, Hospital Márcio Cunha Unidade I, Hiperconsul e Internet – www.eventim.com.br. O Festival tem o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Nesta quarta-feira (31/1), o público pode conferir no Teatro do Centro Cultural Usiminas, às 19h30, a exibição do filme “Corações Sujos”. A sessão será comandada pelo “Los Películas Cine Clube”, grupo que reúne pessoas interessadas em assistir títulos que estão fora do circuito comercial e, após cada exibição, promove debates. A produtora do Los Películas, Marilda Lyra, explica um pouco do filme. “Corações Sujos se passa no Brasil pós-Segunda Guerra para contar como a derrota do Japão repercutiu na colônia de imigrantes brasileira, a maior do mundo”.

Na quinta-feira (1/2), a banda Everton Coroné Trio (MG) realiza o show “Na Trilha do Sol”, no Teatro do Centro Cultural Usiminas, às 20h. A banda mineira utiliza em suas melodias e batidas uma nova linguagem para o forró, unindo a tradição e o novo, trazendo para o nosso tempo a poesia e essência do forró pé de serra.

Também na quinta-feira, às 20h, o Teatro Zélia Olguin recebe um show de música clássica popular. O Duo Marlon Nascimento & Fábio Ramos (MG) apresenta “Duo de Violões – Cordas ao vento”. O espetáculo promovido pela dupla transita entre o erudito e o popular e percorre vários períodos da música. O músico Marlon Nascimento destaca as inspirações para o show. “O repertório será apresentado com músicas clássicas e populares de grandes compositores do período renascentista até os dias atuais, como: Bach, Tedesco, Paulo Bellinati, e de Falla”.

Na sexta-feira (2/2), a diversão fica por conta do espetáculo “Showriso”, do grupo mineiro Showriso (MG). A comédia será realizada às 20h, no Teatro do Centro Cultural Usiminas. O evento é em comemoração aos 28 anos da peça que brinda o riso, a alegria e a descontração.

EXPOSIÇÕES E OFICINAS

Até o dia 11 de março o público pode conferir duas exposições que fazem parte do Festival de Verão Vale do Aço 2018. No Foyer do Centro Cultural Usiminas fica exposta a mostra “Bem Bordado”, das 10h às 21h.

A Galeria do Teatro Zélia Olguin, recebe a exposição “Rostos e Forma, Marcas e Histórias”. A visitação é aberta sempre 2 horas antes dos eventos no Teatro.

No sábado (3/2), é a vez de o público participar de duas oficinas. No Jardim Externo do Centro Cultural Usiminas, a artista Assis de Zévila (MG) apresenta, às 14h, “A fantástica fábrica de caixinhas”. A oficina consiste em reaproveitar papéis, folders e catálogos e transformá-los em caixinhas.

A segunda oficina também será realizada às 14h. A Sala de ensaio do Centro Cultural Usiminas recebe “Oficina Teatro Espontâneo”, do artista Deiverson Tófano (MG). As oficinas são gratuitas, mediante agendamento na Ação Educativa pelo telefone (31) 3824-3731.

A programação completa do Festival de Verão pode ser acessada no site www.institutoculturalusiminas.com. Mais informações: 31.3822.3031.

Serviço – Festival de Verão Vale do Aço 2018

17/1 a 11/3

Exposição: Rostos e Forma, Marcas e Histórias

Local: Teatro Zélia Olguin

Horário: 2 horas antes dos espetáculos em cartaz

17/1 a 11/3

Exposição: Bem Bordado

Local: Foyer do Centro Cultural Usiminas

Horário: Terça a sábado, das 10h às 21h

3/2

Oficina: A Fantástica Fábrica de Caixinhas

Local: Jardim Externo do Cetro Cultural Usiminas

Horário: 14h

Entrada franca mediante agendamento na Ação Educativa: (31) 3824-3731

3/2

Oficina Teatro Espontâneo

Local: Sala de Ensaio do Centro Cultural Usiminas

Horário: 14h

Entrada franca mediante agendamento na Ação Educativa: (31) 3824-3731

31/1

Los Películas Cine Clube

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 19h30

Entrada franca mediante a retirada de ingresso na bilheteria

1/2

Na Trilha do Sol

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 20h

Classificação: livre

Ingressos: R$ 30 (inteira) R$ 15 (meia estendida)

1/2

Duo de Violões – Cordas ao vento

Local: Teatro Zélia Olguin

Horário: 20h

Classificação: livre

Ingressos: R$ 30 (inteira) R$ 15 (meia estendida)

2/2

Showriso

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 20h

Classificação: 14 anos

Ingressos: R$ 30 (inteira) R$ 15 (meia estendida)