COMEÇA HOJE A FESTA DOS 69 ANOS DE FABRICIANO

A Prefeitura de Coronel Fabriciano, em parceria com o 58º Batalhão da Polícia Militar e a Polícia Civil, montaram um mega esquema para garantir a segurança da população nos três dias do evento de aniversário do município neste fim de semana.

A organização realizou diversas reuniões e alinhou toda a logística de segurança. Nos dias 19, 20 e 21 de janeiro a PM estará presente com um grande efetivo com policiais fardados e a paisana em toda a área do evento e ruas adjacentes. Haverá unidades móveis com viaturas e motocicletas.

A Polícia Civil também vai atuar com um esquema de segurança especial com viaturas e policiais no evento. Além disso, o plantão do fim de semana, que normalmente acontece em Ipatinga, será na delegacia de Fabriciano. Seguranças particulares também foram contratados para reforçar o trabalho e a segurança dos presentes.

AÇÕES EFETIVAS DA PM

Alinhado a este esquema de segurança, a Policia Militar de Coronel Fabriciano vem realizando constantes ações com objetivo de combater a criminalidade no município. As operações ostensivas estão priorizando a presença policial nos principais corredores, praças e centros comerciais da cidade, além de operações fixas (blitz) e operações itinerantes (abordagem a suspeitos).

De acordo o major Luiz Magalhães, subcomandante da PM de Fabriciano, os resultados tem sido positivos. “Já realizamos apreensão de 8 armas de fogo, drogas, e estamos alcançando índices importantes como a redução de furtos de celular, de veículos e redução no número de arrombamentos ”, pontuou.

Os dados divulgados pela Polícia Militar apontam que nos primeiros quinze dias deste ano o 58º Batalhão contabiliza uma redução de 37% no número de registros de crimes violentos. Se observado apenas na cidade Fabriciano, essa redução está na ordem de 80%.

Serviço:

Programação

Sexta-feira – 19/01 – Noite gospel

19h– Orquestra Sinfônica Harmonia de Jesus Cristo

20h– Preleção Pastor Jorge Barbosa/ São Paulo

20h30– Beto Souza e Banda

Sábado 20/01 (Feriado Municipal)

09h às 13h- Recreação Infantil (Cama elástica, infláveis, paredão de escalada, desenho infantil)

09h– Capoeira de Ipaba, Aulão de Zumba e Percusssão do Cais

10h30– Abertura oficial, entrega de ofícios para a cidade pelo prefeito Dr. Marcos Vinicius, parabéns e bolo dos 69 anos.

Apresentação do Batuque de Cocais

19h– Abertura da praça de alimentação

Minas ao Luar com Bráulio e Ricardo e Relber e Allan

Domingo 21/01

08h– Amistoso de futebol (Campo do Social) Policia Militar X Prefeitura

09h – Campeonato de Damas (salão de Festas do Clube Casa de Campo) e premiação às 16h30

10h– Recreação infantil (Cama elástica, infláveis, paredão de escalada, desenho infantil)

11h– Banda Carbono 14 e Banda Gertrudes